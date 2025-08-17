Greba
BetiON zerbitzuan grebaren jarraipena % 85ekoa izan da, sindikatuen arabera

Langile batzordeak eskatzen du uztailaren 16an kaleratutako langile bat berriro onartzeko, zehapen-araubidearen ordezko neurriak hartzeko eta erasoen aurrean protokolo eraginkorrak abian jartzeko. Enpresak neurririk hartu ezean, ez dituzte baztertzen greba egun gehiago.

Azken eguneratzea

BetiON zerbitzuko langileak 24 orduko lan uztea egitera deitu dituzte gaur sindikatuek langile baten kaleratzea salatu eta etxeko zerbitzua eskaintzen dutenek erasoen aurrean babes gehiago izan dezaten eskatzeko, eta grebak % 85eko babesa izan duela adierazi dute, lehen txandetan. 

LABek, ELAk, ESK-k eta UGTk deituta, langileek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, "Despidorik ez! Isun eta eraso gehiagorik ez! lelopean ("Despidorik ez! ¡Ni más sanciones ni más agresiones!"). 

2023ko abuztutik Ilunion enpresak kudeatzen du zerbitzua. Sindikatuen arabera, uztailaren 16an langile bat kaleratu zuten, horren lana aurrerantzean Madrildik egingo zutela argudiatuta, eta hori "kaleratze arbitrarioa" dela uste dute. Halaber, azken hilabeteetan hainbat langileri zigorrak ezarri dizkietela salatu dute, eta enpresak "larderia kanpaina" abiatu duela.

Gainera, sindikatuek ohartarazi dute ez dagoela protokolo eraginkorrik erasoen aurrean; izan ere, langile batek erabiltzaile baten erasoa jaso zuen, baina ez zuen ez laguntza psikologikorik ezta juridikorik jaso.

Horien esanetan, mutuak lau egun behar izan zuen erasoa onartzeko, eta hori kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzako zerbitzu publiko batean "onartezina" dela uste dute.

Horrenbestez, kaleratutako langilea berehala kontratatzeko, zehapen-araubidearen ordezko neurriak hartzeko eta babes-protokoloak abian jartzeko eskatu dute. Horrekin batera, batzordeak erakunde publikoen inplikazioa ere eskatzen du, funtsezko zerbitzu horretan lan-baldintza duinak bermatu ahal izateko.

"Enpresa eta Eusko Jaurlaritza hitz egitera eseritzea espero dute" sindikatuek, eta ez dute baztertzen greba egun gehiago deitzea, baldin eta premiaz neurriak hartzen ez badira. 

85.000 pertsona inguruk erabiltzen du mendekotasunen bat duten edo laguntza premia duten edadetuentzako telelaguntza zerbitzua Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Dena den, Eusko Jaurlaritzatik jakinarazi dute 24 orduko greba egunak ez duela eragin handirik izango erabiltzaileengan  — gutxieneko zerbitzuek ohiko arreta telematikoa bermatuko dute, eta aurrez aurrekoa presazko kasuetan soilik eskainiko da —.

