Los sindicatos cifran en un 85 % el seguimiento de la jornada de huelga en el servicio de BetiON

El comité convocante exige la readmisión de una trabajadora despedida el pasado 16 de julio, medidas alternativas al régimen sancionador, y la puesta en marcha de protocolos efectivos de protección ante agresiones, y no descartan nuevas convocatorias de huelga, si no se toman medidas urgentes. 

Concentración de la plantilla de BetiON, este lunes, ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, con motivo de la huelga de 24 horas
Euskaraz irakurri: BetiON zerbitzuan grebaren jarraipena % 85ekoa izan da, sindikatuen arabera

Última actualización

La jornada de huelga convocada este lunes en el servicio de teleasistencia BetiON ha sido respaldada por el 85 % de los trabajadores en los primeros turnos, según han cifrado fuentes sindicales. Los servicios mínimos establecidos garantizaban, no obstante, la atención de las urgencias.

La plantilla del servicio de atención permanente en el domicilio, conformada por alrededor de 185 trabajadores, estaba llamada a 24 horas de huelga este lunes para denunciar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía y reclamar que se garanticen unas "condiciones laborales dignas".

Convocados por LAB, ELA, ESK y UGT, los trabajadores se han concentrado a primera hora de la mañana frente a la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema "Despidorik ez! ¡Ni más sanciones ni más agresiones!" para denunciar que la empresa que gestiona el servicio despidió semanas atrás a una trabajadora alegando que sus funciones pasarían a desarrollarse desde Madrid.

Los sindicatos han denunciado además las sanciones impuestas a trabajadoras durante los últimos meses, así como la agresión sufrida por una trabajadora por parte de un usuario mientras desempeñaba sus funciones.

El comité de empresa reclama la readmisión de la trabajadora despedida, así como la búsqueda de fórmulas alternativas al régimen sancionador y la activación de protocolos de actuación ante agresiones.

"Esperamos que tanto la empresa como el Gobierno vasco se sienten a hablar", han subrayado desde los sindicatos, que no descartan nuevas convocatorias de huelga, si no se toman medidas urgentes. 

BetiON atiende a unas 85 000 personas en Euskadi, y desde el Gobierno Vasco han informado que la huelga no va a tener gran incidencia de cara a las personas usuarias y las familias —los servicios mínimos cubrirán la atención telemática ordinaria y la presencial se ofrecerá en los casos urgentes—.

