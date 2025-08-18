El Gobierno Vasco concede la autorización administrativa previa a la planta fotovoltaica 'Beitia' de Ribera Baja en Álava

El Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa previa al proyecto correspondiente a la planta fotovoltaica 'Beitia' y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Ribera Baja (Álava), que contará con 7.020 paneles de 665 Wp para generar 4 MWn de potencia instalada en un total de seis parcelas.



El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este lunes la resolución del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad referidas al proyecto 'Beitia', promovido por la empresa Mirador Norte FV S.L.



Asimismo, el proyecto contempla la creación de una línea subterránea de media tensión (30 kV), desde el centro de transformación hasta el centro de seccionamiento ubicado junto al punto de evacuación, con una longitud de 1.632 metros, que discurre íntegramente en el término municipal de Ribera Baja.



A pesar de dar el visto bueno a la autorización administrativa previa, el Ejecutivo Autonómico establece una serie de condicionantes que la compañía encargada de desarrollar el proyecto tendrá que adoptar, entre ellas medidas ambientales que "deberá acreditar ante la Delegación Territorial de Álava en el plazo máximo de seis meses".



En este sentido, destacan diversas medidas destinadas a la protección paisajística y a la restauración de las superficies afectadas; así como a la protección del medio natural para, entre otras cuestiones, garantizar la no afección a las formaciones vegetales de la ribera en el cruce del río Baia, "preservando la calidad y estado de conservación de los ámbitos fluviales ribereños".



Por otra parte, deberá presentar una solución técnica para el cumplimiento de las distancias reglamentarias respecto a la zona de servidumbre de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica Ekienea, actualmente en tramitación por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se ubicará también cercana al municipio alavés.