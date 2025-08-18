Eusko Jaurlaritzak atariko administrazio-baimena eman dio Arabako Erriberabeitiko 'Beitia' planta fotovoltaikoari
Proiektuak 7.000 panel baino gehiago aurreikusten ditu 4 MW sortzeko.
Eusko Jaurlaritzak 'Beitia' instalazio fotovoltaikoa eraikitzeko atariko administrazio-baimena eman du. Erriberabeitin (Araba) kokatuko den azpiegiturak 7.020 panel izango ditu, sei zatitan banatuta, 4 MW sortzeko.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) astelehen honetan argitaratu du Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailaren ebazpena, Mirador Norte FV S.L. enpresak sustatutako 'Beitia' proiektuari buruzkoa.
Era berean, proiektuak erdi-tentsioko (30 kV) lurpeko linea bat sortzea aurreikusten du, transformazio-zentrotik ebakuazio-puntuaren ondoan dagoen sekzionamendu-zentroraino. Linea horrek 1.632 metroko luzera izango du, eta oso-osorik Erriberabeitiko udal-barrutian igaroko da.
Aldez aurreko administrazio-baimena ontzat eman arren, Eusko Jaurlaritzak zenbait baldintza ezarri ditu, proiektua garatzeko ardura duen konpainiak hartu beharko dituenak; besteak beste, ingurumen-neurriak . Baldintza horiek "Arabako Lurralde Ordezkaritzaren aurrean egiaztatu beharko ditu, gehienez ere sei hilabeteko epean".
Ildo horretan, paisaia babesteko eta eragindako azalerak lehengoratzeko hainbat neurri nabarmentzen dira, bai eta natura-ingurunea babestekoak ere, besteak beste. Baia ibaiaren bidegurutzean erriberako landare-formazioei kalterik ez egitea bermatzea ere eskatzen zaio, "ibaiertzeko ibai-eremuen kalitatea eta kontserbazio-egoera zaintzeko".
Bestalde, Ekienea instalazio fotovoltaikoaren ebakuazio-linearen eremuarekiko arauzko distantziak betetzeko irtenbide tekniko bat aurkeztu beharko du. Ekienearen proiektua Espainiako Trantsizio Ekologikoko eta Erronka Demografikoko Ministerioa izapidetzen ari da, eta Erriberabeititik gertu kokatuko da.
