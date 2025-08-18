Las exportaciones de la CAV retroceden ligeramente, un 0,7 %, en el primer semestre
En total, Euskadi ha exportado por un importe de 15 716,9 millones de euros, 109,5 millones menos que en los mismos meses de 2024, aunque el saldo comercial acumulado desde enero sigue siendo positivo, de 2113 millones de euros.
Las exportaciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) han registrado un ligero descenso del 0,7 % durante los primeros seis meses de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, aunque el saldo comercial acumulado desde enero sigue siendo positivo, de 2113 millones de euros.
Según la estadística de comercio exterior publicada este lunes por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) las exportaciones en junio decrecieron en términos interanuales un 1,4 %, un descenso muy inferior al registrado en mayo, cuando cayeron un 10,1 %.
En enero bajaron un 4,7 % y repuntaron un 2,4 % en febrero, un 6,6 % en marzo y un 4,5 % en abril.
En total, durante el primer semestre Euskadi exportó por un importe de 15 716,9 millones de euros, 109,5 millones menos que en los mismos meses de 2024.
Alemania y Francia lideran las exportaciones
Fue Alemania el principal país receptor de los productos vascos, con un 14,9 % del total exportado y un valor de 2342,1 millones, seguido muy de cerca por Francia, con 2.342,1 millones (14,9 %), Reino Unido (6,5 %) y Estados Unidos (6 %).
Descenso de las importaciones
En cuanto a las importaciones, en el primer semestre ascendieron hasta los 13 603 millones, 216,4 millones menos.
Así, el comercio exterior vasco arrojó un saldo positivo de 2113 millones de euros.
