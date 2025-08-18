EAEko esportazioek % 0,7 egin dute behera urteko lehen seihilekoan
Guztira, Euskadik 15.716,9 milioi euro esportatu ditu ekainera arte, aurreko urteko epe berean baino 109,5 milioi gutxiago. Esportazioek behera egin arren, 2.113 milioi euroko merkataritza saldo positiboa izan da.
2025. urteko lehen seihilekoan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako esportazioek behera egin dute, apur bat (% 0,7), aurreko urteko epe berarekin alderatuta, baina merkataritza saldoa positiboa (2.113 milioi euro) izan da.
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak gaur zabaldutako datuen arabera, pasa den ekainean esportazioak % 1,4 jaitsi ziren, iazko hilabete beretik. Hala ere, maiatzean baino askoz apalagoa izan zen, orduan % 10,1 jaitsi baitziren.
Urtarrilean esportazioek % 4,7 behera egin ostean, gora egin zuten otsailean (% 2,4), martxoan (% 6,6) eta apirilean (% 4,5).
Guztira, 15.716,9 milioi euro esportatu dira, aurreko urtean baino 109,5 milioi gutxiago.
Alemania eta Frantzia, esportazioen helmuga nagusiak
Alemania eta Frantzia dira Euskal Autonomia Erkidegoko esportazioen helmuga nagusiak. Alemania (2342,1 milioi) ageri da zerrendaren buruan, Frantzia (2.342,1 milioi), Erresuma Batua (% 6,5) eta Ameriketako Estatu Batuak (% 6) atzetik dituela.
Inportazioak behera
Euskadik 13.603 milioi euroko ondasunak inportatu zituen 2025eko lehen seihilekoan, 216,4 milioi gutxiago.
Horrenbestez, 2.113 milioi euroko merkataritza saldo positiboa izan da.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Gutxieneko pentsioak Euskadin gutxieneko soldataren pareraino osa daitezen eskatu dute pentsiodunek Bilbon
Ibilbidean zehar, honako leloak oihukatu dituzte: "Legebiltzarkideak, Herri Ekimen Legegile hau onartu behar da", "Gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren pare" edo "Egoitzei arreta gehiago". Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gutxieneko pentsioak Langileen Gutxieneko Soldataren (LGS) pareraino osa daitezen eskatzen dute pentsiodunek.
Eusko Jaurlaritzak atariko administrazio-baimena eman dio Arabako Erriberabeitiko 'Beitia' planta fotovoltaikoari
Proiektuak 7.000 panel baino gehiago aurreikusten ditu 4 MW sortzeko.
Euskadiko hotelen eta landetxeen batez besteko okupazioa % 90ekoa izan da abuztuko lehen hamabostaldian
Gelditzen den uda sasoiari begira ere, oro har, baikor mintzatu dira ostatuetako arduradunak.
BetiON zerbitzuan grebaren jarraipena % 85ekoa izan da, sindikatuen arabera
Langile batzordeak eskatzen du uztailaren 16an kaleratutako langile bat berriro onartzeko, zehapen-araubidearen ordezko neurriak hartzeko eta erasoen aurrean protokolo eraginkorrak abian jartzeko. Enpresak neurririk hartu ezean, ez dituzte baztertzen greba egun gehiago.
Serveoko langileak 22 laguni eragiten dien enplegu-erregulazioko espedientearen aurka bildu dira Basaurin
CCOOk deituta, Serveoko langileek "Bridgestoneko kaleratze ikusezinak" salatu dituzte, eta datorren astelehenean hasiko den greba mugagabea deitu dute.
Banco Sabadell erosteko eskaintza publikoa onartzeko Espainiako Gobernuaren baldintzaren aurkako helegitea aurkeztu du BBVAk Auzitegi Gorenean
Bankuak uztailaren 15ean aurkeztu zuen errekurtsoa, Espainiako Gobernuak baldintza iragarri eta hiru astera. Zehazki, hiru urteetan bi erakundeek identitate juridikoa eta ondarea bereizita mantentzera behartzen ditu Sanchezen gobernuak.
Zerga-bilketa % 9,6 igo da Euskadin 2025eko lehen seihilekoan
Hiru euskal ogasunek 11.173,7 milioi euro bildu zituzten uztailera arte, hau da, iazko aldi berean baino % 9,6 gehiago eta 983,9 milioi gehiago.
Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu die Balmasedako El Haya 1 eta 2 parke eolikoei
Kolitza inguruan lau aerosorgailu ezarri nahi ditu Side Recovery Systems konpainiak, baina, txostenaren arabera, eremua sai zuriaren babestokia.
KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan
Urte arteko datuei dagokienez, inflazioa % 3koa da Euskadin eta % 2,7koa Nafarroan, Estatuko batez bestekoaren berdina.