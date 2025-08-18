La ocupación media de hoteles y alojamientos rurales de Euskadi supera el 90 % en la primera quincena de agosto

La ocupación media durante la primera quincena de agosto os días festivos en los establecimientos turísticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha sido del 90 %, según datos obtenidos por EITB. Asimismo, en general, las previsiones son buenas de cara a la segunda quincena.

Calles llenas de gente y turistas de un lado para otro, esa es la imagen de este verano en numerosos puntos del territorio.

Además, los números reflejan la realidad.

En la primera quincena de agosto la ocupación media en los agroturismos de Euskadi ha sido del 90 %, aunque los datos varían en función del territorio.

La ocupación hotelera ha superado, de media, el 90 %. Los turistas del Estado provienen, sobre todo, de Cataluña, mientras que de Europa llegan de Francia, Reino Unido y Alemania.

Los datos definitivos de ocupación se conocerán a finales de verano, pero todo apunta que serán buenos.