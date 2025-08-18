Turismoa
Euskadiko hotelen eta landetxeen batez besteko okupazioa % 90ekoa izan da abuztuko lehen hamabostaldian

Gelditzen den uda sasoiari begira ere, oro har, baikor mintzatu dira ostatuetako arduradunak.
Kaleak, jendez beteta. EITBren bideo batetik ateratako irudia

EITB

Azken eguneratzea

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ostatuen okupazio maila % 90ekoa izan da abuztuko lehen hamabostaldian, batez beste, bai hoteletan eta baita landetxetan ere, EITBk eskuratu ahal izan dituen datuen arabera. Halaber, oro har, aurreikuspenak onak dira bigarren hamabostaldiari begira ere. 

Kaleak jendez beteta eta turistak batera eta bestera, hori da, uda garaiko argazkia toki askotan. 

Ez da ustea bakarrik, datuek ere hori baitiote. 

Euskal Autonomia Erkidegoko landetxeak, oro har, % 90 bete dira, lurraldez lurraldeko datuak alderatuta ezberdintasunak izan badira ere. 

Hiriburuetako hotelak ere % 90etik gora bete dira, eta Estatutik datozenen artean katalanak dira ugarienak. Halaber, Europatik geroz eta bisitari gehiago jasotzen dituzte, batez ere, Frantziatik, Erresuma Batutik eta Alemaniatik. 

Gastronomiak erakarrita etortzen dira asko eta asko, baina urteroko hitzordu diren musika jaialdiek ere eragina izan ohi dute ostatuetan. 

Behin betiko datuak uda amaieran ezagutuko dira, baina itxura guztien arabera, turismo datuak onak izango dira. 

