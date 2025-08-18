PROTESTA
Pensionistas se manifiestan en Bilbao para pedir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el SMI

Durante el recorrido han coreado lemas como "parlamentarios, esta ILP hay que aprobar", "pensión mínima, salario mínimo" o "a las residencias, más atención". El colectivo exigir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el salario mínimo interprofesional.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pentsiodunek manifestazioa egin dute Bilbon gutxieneko pentsioak Euskadin LGSraino osa daitezen eskatzeko
EITB

