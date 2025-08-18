PROTESTA
Gutxieneko pentsioak Euskadin gutxieneko soldataren pareraino osa daitezen eskatu dute pentsiodunek Bilbon

Durante el recorrido han coreado lemas como "parlamentarios, esta ILP hay que aprobar", "pensión mínima, salario mínimo" o "a las residencias, más atención". El colectivo exigir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el salario mínimo interprofesional.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ibilbidean zeharhonako leloak oihukatu dituzte: "Legebiltzarkideak, Herri Ekimen Legegile hau onartu behar da", "Gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren pare" edo "Egoitzei arreta gehiago". Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gutxieneko pentsioak Langileen Gutxieneko Soldataren (LGS) pareraino osa daitezen eskatzen dute pentsiodunek.

Soldatak Gizartea Adinekoentzako egoitzak Lana Ekonomia Bizkaia Pentsioak 2024 Manifestazioak Bilbo Eusko Jaurlaritza Salaketak

