El grupo chino Qinghai renuncia a invertir 270 millones en Mina Muga de Sangüesa
Highfield Resources Limited, promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, asegura que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación para seguir adelante con el proyecto.
Nuevo revés para el proyecto minero de extracción de potasa Mina Muga, situado entre la zona de Sangüesa (Navarra) y Aragón.
El grupo chino Qinghai ha comunicado a Highfield Resources —promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali— que no seguirá adelante con la operación estratégica anunciada en mayo, por la que se preveía una inversión de unos 270 millones de euros en Mina Muga, situado entre la zona de Sangüesa (Navarra) y Aragón.
Geoalcali ha agradecido el interés mostrado por el grupo chino en Mina Muga y respeta su decisión de no proceder con la transacción estratégica propuesta.
En todo caso, Highfield Resources ha asegurado a través de un comunicado que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación.
Proyecto polémico
El proyecto, que prevé generar 850 puestos de trabajo, ha despertado muchas dudas desde el principio.
En estos momentos el proyecto se encuentra paralizado tras la sentencia, en septiembre del 2024, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por un defecto de forma —al no contar con la autorización medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica—.
Aunque el principal problema es la falta de seguridad jurídica, también existen dificultades técnicas y políticas, ya que la adjudicación se ha visto salpicada por el caso Cerdán.
