Zangozako Mina Muga meategian 270 milioi euroko inbertsioa egiteari uko egin dio Txinako Qinghai taldeak
Geoalcali filialaren bitartez, Mina Muga proiektuaren sustatzaile den Highfield Resources Limitedek ziurtatu du inbertitzaileekin hitz egiten eta finantzaketa aukera berriak aztertzen ari dela proiektuarekin aurrera jarraitzen saiatzeko.
Zangoza eta Aragoi artean potasa meategi bat eraiki asmo duen Mina Muga proiektuak beste kolpe bat jaso du.
Txinako Qinghai inbertsore taldeak uko egin dio 270 milioi euroko ekarpena egiteari, eta horrela jakinarazi dio Highfield Resources enpresari, Geoalcali filialaren bitartez proiektuaren sustatzaile denari.
Geoalcalik eskerrak eman dizkio talde txinatarrari erakutsitako interesagatik, eta bere erabakia errespetatzen duela gaineratu du.
Edozein kasutan, Highfield Resources Limitedek ziurtatu du inbertitzaileekin hitz egiten eta finantzaketa aukera berriak aztertzen ari dela proiektuarekin aurrera jarraitzen saiatzeko.
Proiektu polemikoa
850 lanpostu sortu asmo dituen proiektuak zalantza asko piztu ditu hasiera-hasieratik, bai Nafarroan eta baita Aragoin ere.
Gaur-gaurkoz lanak geldirik daude, iaz, Nafarroako Auzitegi Nagusiak proiektuak Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren baimena ezinbestekoa duela ebatzi ondoren.
Oztopo nagusia segurtasun juridiko falta bada ere, badaude beste faktore batzuk: Geoalcali enpresa Cerdan auzian gertu izana edota arazo teknikoak.
