Las entradas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) han aumentado en julio un 1,5 % y las pernoctaciones un 2,3 %, respecto al mismo mes de 2024.

Según datos difundidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), las 392 794 entradas registradas han dado lugar a un total de 837 143 pernoctaciones.

Frente al ascenso del turismo extranjero, el número de entradas y pernoctaciones del Estado español ha descendido en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.

Por territorios, en Álava se han registrado 50 634 entradas y 110 164 pernoctaciones, lo que representa un descenso del 8,6 % y del 2,1 %, respectivamente, sobre el año anterior.

En Bizkaia, los crecimientos han alcanzado el 5,2 % en el caso de las entradas y el 3,2 % en el de las pernoctaciones, con un total de 182 820 entradas y de 360 833 pernoctaciones.

En Gipuzkoa, se han contabilizado 159 340 entradas en el mes de julio de 2025, un 0,9 % más que en julio de 2024, y 336 146 pernoctaciones, un 2,8 % más que el mismo mes del año anterior.

Por capitales, el número de entradas ha ascendido con respecto a julio del año anterior, un 7,7 % en Bilbao, descendiendo un 1,6 % en San Sebastián y un 11,9 % en Vitoria-Gasteiz. En el caso de las pernoctaciones, en Vitoria-Gasteiz han caído un 3,7 %, mientras que suben un 5,5 % en Bilbao y un 0,1 % en San Sebastián.