Aumentan las pernoctaciones y la entrada de turistas en los hoteles de la CAV, en julio
En los siete primeros meses de 2025, las entradas aumentaron un 4,0 % y las pernoctaciones un 4,8 %. El aumento se debe al ascenso del turismo extranjero, ya que el número de entradas y pernoctaciones de origen estatal ha descendido en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.
Las entradas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) han aumentado en julio un 1,5 % y las pernoctaciones un 2,3 %, respecto al mismo mes de 2024.
Según datos difundidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), las 392 794 entradas registradas han dado lugar a un total de 837 143 pernoctaciones.
Frente al ascenso del turismo extranjero, el número de entradas y pernoctaciones del Estado español ha descendido en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.
Por territorios, en Álava se han registrado 50 634 entradas y 110 164 pernoctaciones, lo que representa un descenso del 8,6 % y del 2,1 %, respectivamente, sobre el año anterior.
En Bizkaia, los crecimientos han alcanzado el 5,2 % en el caso de las entradas y el 3,2 % en el de las pernoctaciones, con un total de 182 820 entradas y de 360 833 pernoctaciones.
En Gipuzkoa, se han contabilizado 159 340 entradas en el mes de julio de 2025, un 0,9 % más que en julio de 2024, y 336 146 pernoctaciones, un 2,8 % más que el mismo mes del año anterior.
Por capitales, el número de entradas ha ascendido con respecto a julio del año anterior, un 7,7 % en Bilbao, descendiendo un 1,6 % en San Sebastián y un 11,9 % en Vitoria-Gasteiz. En el caso de las pernoctaciones, en Vitoria-Gasteiz han caído un 3,7 %, mientras que suben un 5,5 % en Bilbao y un 0,1 % en San Sebastián.
Los sindicatos vascos registran 130 000 firmas para impulsar un SMI propio en Euskadi
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde confían en que las formaciones políticas apoyen la iniciativa y que el Parlamento Vasco dé luz verde a la propuesta antes de que finalice el año.
El BOPV publica el procedimiento de declaración de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado
Se abre ahora un periodo de 20 días hábiles para la posible presentación de alegaciones. De las capitales vascas, San Sebastián ya ha sido formalmente declarada zona tensionada, mientras que en Bilbao el inicio del procedimiento se publicó el 30 de mayo en el BOPV.
El grupo chino Qinghai renuncia a invertir 270 millones en Mina Muga de Sangüesa
Highfield Resources Limited, promotora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, asegura que mantiene conversaciones con los inversores y explora nuevas opciones de financiación para seguir adelante con el proyecto.
Manzanos bajo placas solares: Vitoria-Gasteiz instalará la primera planta fotovoltaica para producir manzanas de sidra
Se trata de un proyecto pionero de Iberdrola que pretende también producir energía eléctrica renovable. La estructura fotovoltaica dará sombra a una plantación de manzanos autóctonos para la elaboración de sidra de calidad.
Alstom vuelve a recurrir la adjudicación a CAF del macrocontrato para renovar la flota de trenes en Bélgica
La multinacional francesa tendrá que exponer sus nuevos argumentos al Consejo de Estado, que ya se pronunció a favor de la empresa con sede en Beasain.
Los trabajadores de Serveo en Basauri cancelan la huelga mientras continúan las negociaciones sobre el ERE
Los trabajadores de Serveo en Basauri han decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse nuevas negociaciones con la empresa sobre el ERE, que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores.
Pensionistas se manifiestan en Bilbao para pedir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el SMI
Durante el recorrido han coreado lemas como "parlamentarios, esta ILP hay que aprobar", "pensión mínima, salario mínimo" o "a las residencias, más atención". El colectivo exigir que las pensiones mínimas sean complementadas en Euskadi hasta el salario mínimo interprofesional.
Las exportaciones de la CAV retroceden ligeramente, un 0,7 %, en el primer semestre
En total, Euskadi ha exportado por un importe de 15 716,9 millones de euros, 109,5 millones menos que en los mismos meses de 2024, aunque el saldo comercial acumulado desde enero sigue siendo positivo, de 2113 millones de euros.
La ocupación media de hoteles y alojamientos rurales de Euskadi supera el 90 % en la primera quincena de agosto
Asimismo, las previsiones son, en general, buenas de cara a la segunda quincena de agosto.