Turista eta ostatu-gau gehiago uztailean, EAEko hoteletan
Aurtengo uztailean, mundu zabaleko hainbat herritako bisitarien kopuruak gora egin du, eta Espainiako Estatutik etorritakoen kopuruak, ordea, behera. Bestalde, 2025eko lehen zazpi hilabeteetan, sarreren eta ostatu-gauen kopuruak handitu dira, % 4,0 eta % 4,8, hurrenez hurren.
Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletako sarrera-kopurua % 1,5 hazi da aurtengo uztailean, eta gaualdiak % 2,3, iazko hilabete bereko datuekin alderatuta, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera.
Zehazki, hoteletako sarrerak 392.794 izan dira uztailean, eta gaualdiak, 837.143.
Mundu zabaleko turista-kopuruak gora egin du, eta Espainiako Estatutik iaz baino turista gutxiago etorri dira.
Lurraldez lurraldeko datuei erreparatuta, Araban, 50.634 sarrera eta 110.164 ostatu-gau erregistratu dira, hau da, aurreko urtean baino % 8,6 eta % 2,1 gutxiago, hurrenez hurren.
Bizkaian, guztira, 182.820 sarrera eta 360.833 ostatu-gau izan dira, % 5,2 eta % 3,2 gehiago.
Gipuzkoan 159.340 sarrera zenbatu dira 2025eko uztailean, hau da, 2024ko uztailean baino % 0,9 gehiago, eta 336.146 ostatu-gau, aurreko urteko hilabete berean baino % 2,8 gehiago.
Hiriburuei dagokienez, sarreren kopuruak % 7,7ko igoera izan du Bilbon aurreko urteko uztailarekin alderatuta, eta Donostian % 1,6ko jaitsiera izan du, eta Gasteizen, % 11,9koa. Ostatu-gauen kasuan, Gasteizen % 3,7 jaitsi dira eta Bilbon, berriz, % 5,5 igo dira, eta Donostian, % 0,1.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Sindikatuek 130.000 sinadura aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean, gutxieneko soldata propioa eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek espero dute alderdi politikoek ekimena babestea eta Eusko Legebiltzarrak proposamena urtea amaitu aurretik onartzea.
EHAAk Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko prozedura argitaratu du
Orain alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea irekiko da. Donostia dagoeneko ofizialki izendatu dute eremu tentsionatu, eta, Bilbori dagokionez, berriz, maiatzaren 30ean argitaratu zen prozeduraren hasiera EHAAn.
Zangozako Mina Muga meategian 270 milioi euroko inbertsioa egiteari uko egin dio Txinako Qinghai taldeak
Geoalcali filialaren bitartez, Mina Muga proiektuaren sustatzaile den Highfield Resources Limitedek ziurtatu du inbertitzaileekin hitz egiten eta finantzaketa aukera berriak aztertzen ari dela proiektuarekin aurrera jarraitzen saiatzeko.
Sagarrondoak eguzki plaken azpian: Sagardo sagarrak ekoizteko lehen instalazio fotovoltaikoa jarriko dute Gasteizen
Iberdrolaren proiektu aitzindaria da, eta energia elektriko berriztagarria ere ekoitziko du. Egitura berri horrek sagarrondoei itzala emango die, sagarraren kalitatea hobetuz.
Alstom multinazionalak berriro helegitea aurkeztu du Belgikako kontratua CAFi esleitzeko erabakiaren aurka
Konpainia frantziarrak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin izan baitu.
Basauriko Serveo enpresako langileek greba bertan behera utzi dute negoziazioek jarraitzen duten bitartean
Basauriko Serveo enpresako langileek bertan behera utzi dute astelehenerako iragarrita zegoen greba, 39 langileetatik 22 kaleratzea aurreikusten duen EREaren inguruan enpresarekin negoziazio berriak hasi ostean.
EAEko esportazioek % 0,7 egin dute behera urteko lehen seihilekoan
Guztira, Euskadik 15.716,9 milioi euro esportatu ditu ekainera arte, aurreko urteko epe berean baino 109,5 milioi gutxiago. Esportazioek behera egin arren, 2.113 milioi euroko merkataritza saldo positiboa izan da.
Gutxieneko pentsioak Euskadin gutxieneko soldataren pareraino osa daitezen eskatu dute pentsiodunek Bilbon
Ibilbidean zehar, honako leloak oihukatu dituzte: "Legebiltzarkideak, Herri Ekimen Legegile hau onartu behar da", "Gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren pare" edo "Egoitzei arreta gehiago". Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gutxieneko pentsioak Langileen Gutxieneko Soldataren (LGS) pareraino osa daitezen eskatzen dute pentsiodunek.
Eusko Jaurlaritzak atariko administrazio-baimena eman dio Arabako Erriberabeitiko 'Beitia' planta fotovoltaikoari
Proiektuak 7.000 panel baino gehiago aurreikusten ditu 4 MW sortzeko.