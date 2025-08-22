Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico
Según ha informado Correos este viernes en un comunicado, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23:59 horas.
Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.
A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto.
La situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, como la DHL alemana, a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos.
Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico.
Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.
