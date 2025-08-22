Muga-zergak
Correosek aldi baterako etengo ditu balio txikiko paketeen bidalketak Estatu Batuetara eta Puerto Ricora

Correosek ostiral honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, Estatu Batuetako aduana-arauak aldatu dira, balio txikiko bidalketei aplikatzen zitzaien muga-zergen salbuespena kentzeko. Ondorioz, Correos-ek mota horretako bidalketak 24ko (igandea), 23:59ra bitartean soilik onartuko ditu.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Correosek aldi baterako etengo du Estatu Batuetara edo Puerto Ricora doazen eta 800 dolarreko (681,5 euro) balio komertziala edo txikiagoa duten paketeen onarpena, abuztuaren 25etik aurrera, 'minimis' erregimena amaitu delako.

Ostiral honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, arrazoia Estatu Batuetako aduana-arauak aldatzea izango litzateke, balio txikiko bidalketei aplikatzen zitzaien muga-zergak ordaintzetik salbuesteko. Ondorioz, Correos-ek igandera arte (hilak 24, 23:59) bakarrik onartuko ditu horrelako bidalketak.

Abuztuaren 29tik aurrera, Estatu Batuetara edo Puerto Ricora doazen salgaien bidalketa guztiek muga-zergak ordaindu beharko dituzte, jatorrizko herrialdearen eta produktuaren balioaren araberakoak.

Egoera horren ondorioz, Correosek, posta-operadore guztiek bezala, hala nola Alemaniako DHLk, "nabarmen" aldatu beharko ditu bere prozesuak, baita bidalketen kontrolak areagotu ere, baldintza berriak ezarri ahal izateko.

Horrek, enpresa publikotik ohartarazi dutenez, eragin "esanguratsua" izango du nazioarteko posta logistikan eta merkataritza elektronikoaren fluxuetan.

Hala ere, balio komertzialik gabeko gutunak eta dokumentuak, liburuak edo partikularrek bidalitako opariak, 100 dolarrekoak edo gutxiagokoak (85,2 euro), onartzen jarraituko dira, eta horiengan ez du aldaketak inolako eraginik izango. 

