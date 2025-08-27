Vivienda
El sector asegura que la bajada del euríbor está detrás del incremento de las hipotecas

Viviendas en venta. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Sektorearen arabera, euriborraren jaitsiera dago hipoteken gehikuntzaren atzean

En total se han suscrito 1922 hipotecas en la CAV. Rondan los 163 000 euros de media, con un tipo de interés del 2,99 % y a 25 años. Precisamente eso, la caída de los tipos de interés, es lo que ha animado a la gente a comprar una vivienda. Eso y la dificil situación del mercado del alquiler. Paradójicamente, al mismo tiempo, la vivienda se ha encareciendo un 12% el primer trimestre del año.

