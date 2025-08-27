Etxebizitza
Sektorearen arabera, euriborraren jaitsiera dago hipoteken gehikuntzaren atzean

Venta de pisos
18:00 - 20:00
Etxebizitzak salgai. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Guztira 1.922 hipoteka sinatu dira EAEn. Batez beste 163.000 euro ingurukoak dira, % 2,99ko interes tasarekin eta 25 urtera. Hain justu, hori da, interes tasen beherakada, jendea animatu duena. Hori eta alokairuaren merkatuaren egoera kaskarra. Paradoxikoki, aldi berean, etxebizitzak garestitzen ari dira. Urteko lehenengo hiruhilekoan bakarrik % 12tik gora.

Etxebizitza Hipotekak Ekonomia

