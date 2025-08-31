ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
El Gobierno Vasco destaca un crecimiento "sostenido" del turismo del 5 % en la CAV

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du turismoak % 5eko hazkunde "iraunkorra" izan duela EAEn
Última actualización

Entrevistado en Radio Euskadi, el director de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Daniel Solana, ha subrayado que el crecimiento es "pausado, sostenido, huyendo de masificaciones que tienen en otros destinos del Estado o de Europa". Más de 200.000 vascos han veraneado sin salir de la CAV, y la conexión Loiu-New York ha hecho crecer el llegada de turistas estadounidenses.

