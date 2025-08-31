ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Jaurlaritzak nabarmendu du turismoak % 5eko hazkunde "iraunkorra" izan duela EAEn

18:00 - 20:00


EITB



Daniel Solana Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziako zuzendariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, hazkundea "lasaia eta iraunkorra da, Estatuko edo Europako beste herrialde batzuetan duten masifikaziotik kanpo". 200.000 euskal herritarrek baino gehiagok EAEtik atera gabe pasa dituzte oporrak, eta Loiu-New York konexioak turista estatubatuar gehiago etortzea ekarri du.

