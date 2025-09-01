El precio de la vivienda en Donostia-San Sebastián alcanza un nuevo máximo histórico con 5869 euros por metro cuadrado

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Donostia-San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual.



En el conjunto de Gipuzkoa, el precio por metro cuadrado ha aumentado un 1 % entre abril y junio en relación al trimestre anterior y un 6,3 % interanual, hasta alcanzar de media 3698 euros, lo que supone también un "máximo" histórico.



Los datos están recogidos en el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa.

Compraventa

En cuanto a la actividad inmobiliaria, el informe constata que el número de compraventas registrado en Gipuzkoa durante el segundo trimestre ha sido de 2223 -1994 usadas y 229 nuevas-, lo que equivale a un aumento del 2,7 % respecto a los tres meses anteriores y un 48,4 % más que en ese periodo del año pasado.



En los últimos doce meses, se han acumulado en el territorio 8471 compraventas, lo que equivale a un ajuste interanual del 29,8 %, que intensifica la tendencia ascendente con respecto al interanual del trimestre precedente que fue de 15,2 %.