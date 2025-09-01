Mercado inmobiliario
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El precio de la vivienda en Donostia-San Sebastián alcanza un nuevo máximo histórico con 5869 euros por metro cuadrado

El precio por metro cuadrado ha aumentado en Gipuzkoa un 1 % entre abril y junio en relación al trimestre anterior. Respecto a la actividad inmobiliaria en todo el territorio, la compraventa de inmuebles ha subido un 2,7 %, mientras que el alquiler ha descendido un 10,9 %.
Etxebizitza vivienda EFE
El metro cuadrado de la vivienda sigue encareciéndose. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren prezioak goia jo du berriro Donostian: 5.869 euro metro koadroko
author image

EITB

Última actualización

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Donostia-San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual.

En el conjunto de Gipuzkoa, el precio por metro cuadrado ha aumentado un 1 % entre abril y junio en relación al trimestre anterior y un 6,3 % interanual, hasta alcanzar de media 3698 euros, lo que supone también un "máximo" histórico.

Los datos están recogidos en el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa.

Compraventa

En cuanto a la actividad inmobiliaria, el informe constata que el número de compraventas registrado en Gipuzkoa durante el segundo trimestre ha sido de 2223 -1994 usadas y 229 nuevas-, lo que equivale a un aumento del 2,7 % respecto a los tres meses anteriores y un 48,4 % más que en ese periodo del año pasado.

En los últimos doce meses, se han acumulado en el territorio 8471 compraventas, lo que equivale a un ajuste interanual del 29,8 %, que intensifica la tendencia ascendente con respecto al interanual del trimestre precedente que fue de 15,2 %.

Alquiler

El número de contratos de alquiler de vivienda del último trimestre disponible en Gipuzkoa ha sido de 1457, con una reducción interanual del 10,9 %, lo que consolida una "clara tendencia descendente", remarca el informe.

En Donostia el número de contratos de alquiler en el último trimestre ha sido de 457, lo que supone un nuevo descenso trimestral del 6,5 %.

La renta mensual media de las viviendas ofertadas en alquiler ha sido de 2074 euros en Gipuzkoa (un 2,9 más interanual) y 2247 euros en San Sebastián (un 4,5 % más que un año antes), mientras que el precio medio mensual por metro cuadrado es de 11,6 euros (+ 9,6 %) y 15,4 euros en la capital donostiarra (+ 7,8 %).

La vivienda es el principal problema para la población vizcaína, seguida del empleo y la inseguridad
El precio de la vivienda nueva en Euskadi, en máximos históricos, a 3450 euros el metro
Vivienda Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Economía

Más noticias sobre economía

Venta de pisos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El sector asegura que la bajada del euríbor está detrás del incremento de las hipotecas

En total se han suscrito 1922 hipotecas en la CAV. Rondan los 163 000 euros de media, con un tipo de interés del 2,99 % y a 25 años. Precisamente eso, la caída de los tipos de interés, es lo que ha animado a la gente a comprar una vivienda. Eso y la dificil situación del mercado del alquiler. Paradójicamente, al mismo tiempo, la vivienda se ha encareciendo un 12% el primer trimestre del año.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Residencia o piso de estudiantes? Una de las grandes decisiones de principios de curso

Hace años había una notable diferencia económica entre vivir en una residencia o compartir un piso de alquiler con otros estudiantes. La segunda opción era mucho más barata. Actualmente, sin embargo, esa brecha se ha reducido, debido a los precios de los pisos en las capitales vascas. Los que está claro es que, a finales de agosto, lo más difícil es encontrar una plaza en cualquiera de las opciones. 
Cargar más