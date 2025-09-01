Higiezinen merkatua
Etxebizitzaren prezioak goia jo du berriro Donostian: 5.869 euro metro koadroko

Apirila eta ekaina bitartean, metro koadroko prezioa % 1 igo da oro har Gipuzkoan, aurreko hiruhilekoarekin konparatuta. Etxebizitzen salerosketari dagokionez, % 2,7 handitu da, eta alokairuak, ordea, % 10,9 egin du behera.

Etxebizitza vivienda EFE
Etxebizitzaren metro koadroak gora egiten jarraitzen du. Argazkia: EFE
Donostiako etxebizitzaren metro koadroaren batez besteko prezioa maximo historikoetan kokatu da berriz ere, aurtengo bigarren hiruhilekoan metro koadroko prezioa % 0,8 garestitu ostean: 5.869 euro metro koadroko. Urte osoari erreparatuta, % 5,7 garestitu dira etxebizitzak.

Gipuzkoa osoari dagokionez, metro koadroaren prezioa % 1 garestitu da apirilaren eta ekainaren artean (iazko epe berdinarekin konparatuta) eta % 6,3 urte osokoa, metro koadroko 3.698 eurora iritsira. Hori ere "maximo historikotzat" jo du COAPI Gipuzkoako Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialak, etxebizitza-merkatuari buruz astelehen honetan aurkeztutako txostenaren arabera.

Salmenta

Etxebizitzen salerosketari dagokionez, urteko bigarren hiruhilekoan 2.223 etxebizitza saldu edo erosi dira Gipuzkoan (bigarren eskuko 1.994 etxe eta 229 berri), hau da, % 2,7 gehiago aurreko hiru hilabetearekin konparatuta, eta % 48,4 gehiago iazko epe berdinarekin alderatuta.

Azken 12 hilabeteetan 8.471 etxe saldu nahiz erosi dira lurraldean, urteko % 29,8 gehiago, salerosketen goranzko joera berretsita.

Alokairua

Gipuzkoan azken hiruhilekoan egindako alokairu-kontratuen kopurua 1.457koa izan da, urte arteko % 10,9ko murrizketarekin, alokairuaren "beheranzko joera argia" sendotuz, txostenaren arabera.

Donostian, azken hiruhilekoan alokairu-kontratuak 457 egin dira (% 6,5 gutxiago).

Alokairuan eskainitako etxebizitzen hileko batez besteko errenta 2.074 eurokoa izan da Gipuzkoan (urtetik urterako 2,9 euro gehiago) eta 2.247 eurokoa Donostian (urtebete lehenago baino % 4,5 gehiago). Metro koadroko hileko batez besteko prezioa 11,6 eurokoa izan da (+ % 9,6) eta 15,4 eurokoa Donostian (+ % 7,8). 

Etxebizitza Donostia Gipuzkoa Ekonomia

