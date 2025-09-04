Bilbao se declarará este jueves como zona tensionada
El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco de Bilbao declarará este jueves a la ciudad como zona tensionada en un acto oficial en el Salón Árabe del Ayuntamiento, al que asistirán el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
Aburto explicó ayer que la declaración de Bilbao este jueves como zona tensionada es "un paso más" para poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda "asequible". "No es la solución, pero es un paso más en aras de buscar que la vivienda tenga ese carácter social que debe tener y que podamos poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda asequible, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad", dijo.
Asimismo, afirmó que es "un paso más para intentar, de esta manera, limitar los precios al alquiler que en los últimos años están experimentando subidas muy notables".
El Ayuntamiento de Bilbao solicitó formalmente el pasado mes de abril al Gobierno Vasco que se declare a toda la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, debido al elevado esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar la vivienda.
Se prevé que la medida entre en vigor a finales de año, una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
Más noticias sobre economía
Navarra aprueba un nuevo plan de lucha contra el fraude con la implantación del NaTicket
El Gobierno foral aplicará en los próximos tres años un programa que incluye como medida principal el NaTicket, un sistema similar al Ticket Bai de Euskadi para el control en tiempo real de la facturación.
Ryanair reduce un 2 % los vuelos en Vitoria-Gasteiz en invierno y abandona Santiago, Vigo y Tenerife Norte
En Foronda, Ryanair tiene rutas con destino a Alicante, Bruselas, Málaga, Milán , Palma de Mallorca y Sevilla. La medida supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en el Estado español, que sumadas a las 800 000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.
Maderas de Llodio anuncia al comité un posible despido colectivo
El sindicato LAB ha indicado que el próximo martes día 9 tienen una reunión con la dirección de la empresa pero el comité exige la retirada inmediata del procedimiento de despido colectivo. Se desconoce a cuántos de los 151 trabajadores de la plantilla afectaría la medida.
Los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras viajan a México como embajadores de la Euskadi global
La consejera Amaia Barredo encabeza en Ciudad de México una delegación de 23 bodegas vascas que busca abrir nuevos mercados con el sello de calidad y excelencia de la gastronomía vasca.
El Parlamento Vasco no tramitará la ILP que pide igualar la pensión mínima al SMI
Uno de los principales motivos del posicionamiento del Gobierno Vasco es que la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema actual. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 145 000 firmas.
El fallecido en el accidente de tráfico de ayer en el puerto de Azazeta se encontraba trabajando en ayuda a domicilio
El sindicato LAB ha calificado este siniestro como accidente laboral y ha denunciado las condiciones precarias del sector de ayuda a domicilio.
El paro aumenta casi un 4 % en la CAV y baja un 0,53 % en Navarra durante el mes de agosto
Euskadi tiene registrados 109 169 personas sin empleo, y Navarra 28 390. A nivel estatal, el paro se ha incrementado un 0,91 %, situándose el número de personas desempleadas en 2 426 511, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.
El 18,5% de los vascos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante
Según un estudio de Randstad, solo el 10,5% de los ciudadanos de Euskadi asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo. Las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres.
El sindicato LAB sitúa la dignificación de los salarios como una de sus prioridades para este curso
Denuncia que la incertidumbre económica se está utilizando como excusa para precarizar las condiciones laborales. Por ello, anuncia que su objetivo será negociar subidas salariales por encima del IPC y, sobre todo, impulsar la creación de un Salario Mínimo Interprofesional propio, aunque sin participar en la mesa de diálogo social.