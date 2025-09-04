Bilbao se declarará este jueves como zona tensionada

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco de Bilbao declarará este jueves a la ciudad como zona tensionada en un acto oficial en el Salón Árabe del Ayuntamiento, al que asistirán el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Aburto explicó ayer que la declaración de Bilbao este jueves como zona tensionada es "un paso más" para poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda "asequible". "No es la solución, pero es un paso más en aras de buscar que la vivienda tenga ese carácter social que debe tener y que podamos poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda asequible, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad", dijo.

Asimismo, afirmó que es "un paso más para intentar, de esta manera, limitar los precios al alquiler que en los últimos años están experimentando subidas muy notables".

El Ayuntamiento de Bilbao solicitó formalmente el pasado mes de abril al Gobierno Vasco que se declare a toda la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, debido al elevado esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar la vivienda.

Se prevé que la medida entre en vigor a finales de año, una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.