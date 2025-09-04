ETXEBIZITZA
Bilbo tentsio handiko eremu izendatuko dute ostegun honetan

Joan den apirilean igorri zion Bilboko Udalak Eusko Jaurlaritzari, hiri osoa gune tentsionatu izendatzeko eskaria, herritarrek etxebizitza ordaintzeko dituzten zailtasunak direla eta. 

Bilbo, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB Media
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak tentsio handiko eremu izendatuko du gaur Bilbo, Udalean egingo den ekitaldi ofizial batean. Besteak beste, han izango dira Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eta Denis Itxaso, Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua. 

Atzo egindako adierazpenetan, alkateak nabarmendu zuen gune tentsionatu izendatzea "beste urrats bat" izango dela, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko. Aitortu zuen ez dela "irtenbidea", baina pauso honekin, oro har herritarrek eta bereziki gazteek, etxebizitza eskuragarriago izatea nahi duela esan zuen, izan alokairuan edo izan jabetzan. 

Horrekin batera, gaineratu zuen azken urteotan alokairuen prezioek izaten ari diren garestitzea geldiarazteko bidea zabalduko dela. 

Joan den apirilean igorri zion Bilboko Udalak Eusko Jaurlaritzari, hiri osoa gune tentsionatu izendatzeko eskaria, herritarrek etxebizitza ordaintzeko dituzten zailtasunak direla eta. 

Aurreikuspenen arabera, urte amaiera aldera sartuko da indarrean neurria, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren. 

 

