El precio de la vivienda se encarece un 12,4 % en el segundo trimestre del año en Euskadi, y un 12 % en Navarra

En el conjunto de España la subida del precio de la vivienda se ha situado en el 12,7 % interanual. Por tipo de vivienda, la de segunda mano se ha encarecido un 12,8 % y la nueva un 12,1 %.
El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado.
Una persona trabajando en una obra. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren prezioa % 12,4 garestitu da urteko bigarren hiruhilekoan Euskadin, eta % 12 Nafarroan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El precio de la vivienda en Euskadi se ha encarecido un 12,4 % interanual en el segundo trimestre de este año, y en Navarra un 12 %, con el mayor incremento en más de 18 años, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).     

En Euskadi, la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 12,6 % entre abril y junio, mientras que la nueva lo ha hecho un 11,9 %. Con respecto al trimestre anterior, los precios de la vivienda han subido un 3,5 % en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente. En lo que va de año la vivienda se ha encarecido en Euskadi un 8,6 %.  

En la Comunidad Foral, la vivienda de segunda mano refleja el crecimiento más destacado con un 12,3 %, mientras que la vivienda nueva se sitúa en el 11,5%. Respecto al trimestre anterior, los precios suben en Navarra un 4,2 %.

En el conjunto de España la subida del precio de la vivienda se ha situado en el 12,7 % interanual. Por tipo de vivienda, la de segunda mano se ha encarecido un 12,8 % y la nueva un 12,1 %. Con respecto al trimestre anterior, de enero a marzo, los precios de la vivienda han subido un 4 %.  

Las mayores subidas de precios se han producido en Murcia (14,6 %), la Rioja (13,7 %) y Aragón (13,7 %). Las menores revalorizaciones se han dado en Cantabria (10,8 %) y Castilla-La Mancha (11,3 %).

