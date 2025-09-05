ETXEBIZITZA
Etxebizitzaren prezioa % 12,4 garestitu da urteko bigarren hiruhilekoan Euskadin, eta % 12 Nafarroan

Espainian, oro har, etxebizitzen prezioaren igoera urte arteko % 12,7an kokatu da. Etxebizitza motaren arabera, bigarren eskukoa % 12,8 garestitu da eta berria % 12,1.
El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado.

Langile bat, obra batean lanean. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitzen prezioa % 12,4 garestitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan, eta % 12 Nafarroan, azken 18 urteotan izandako igoerarik handiena, Espainiako Estatistika Institutuak ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.

Euskadin, bigarren eskuko etxebizitzak batez beste % 12,6 garestitu dira apirila eta ekaina bitartean, eta berriak, berriz, % 11,9. Aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta, etxebizitzen prezioak % 3,5 igo dira, etxebizitzaren eskasiak eta eskari gero eta handiagoak baldintzatuta. Urtea hasi zenetik, etxebizitzak % 8,6 garestitu dira Euskadin.  

Foru Erkidegoan, bigarren eskuko etxebizitzek izan dute prezio gorakadarik handiena (% 12,3), etxebizitza berrienarekin alderatuta (% 11,5). Aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta, prezioak % 4,2 igo dira Nafarroan.

Espainiako Estatuan, oro har, etxebizitzen prezioaren igoera % 12,7an kokatu da. Etxebizitza motaren arabera, bigarren eskukoak % 12,8 garestitu dira, eta berriak % 12,1. Aurreko hiruhilekoko datuen aldean, etxebizitzen prezioak % 4 igo dira urtarriletik martxora.  

Prezioen igoerarik nabarmenenak Murtzian (% 14,6), Errioxan (% 13,7) eta Aragoin (% 13,7) izan dira; txikienak, berriz, Kantabrian (% 10,8) eta Gaztela-Mantxan (% 11,3).

