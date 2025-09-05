Etxebizitzaren prezioa % 12,4 garestitu da urteko bigarren hiruhilekoan Euskadin, eta % 12 Nafarroan
Etxebizitzen prezioa % 12,4 garestitu da Euskadin 2025eko bigarren hiruhilekoan, eta % 12 Nafarroan, azken 18 urteotan izandako igoerarik handiena, Espainiako Estatistika Institutuak ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.
Euskadin, bigarren eskuko etxebizitzak batez beste % 12,6 garestitu dira apirila eta ekaina bitartean, eta berriak, berriz, % 11,9. Aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta, etxebizitzen prezioak % 3,5 igo dira, etxebizitzaren eskasiak eta eskari gero eta handiagoak baldintzatuta. Urtea hasi zenetik, etxebizitzak % 8,6 garestitu dira Euskadin.
Foru Erkidegoan, bigarren eskuko etxebizitzek izan dute prezio gorakadarik handiena (% 12,3), etxebizitza berrienarekin alderatuta (% 11,5). Aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta, prezioak % 4,2 igo dira Nafarroan.
Espainiako Estatuan, oro har, etxebizitzen prezioaren igoera % 12,7an kokatu da. Etxebizitza motaren arabera, bigarren eskukoak % 12,8 garestitu dira, eta berriak % 12,1. Aurreko hiruhilekoko datuen aldean, etxebizitzen prezioak % 4 igo dira urtarriletik martxora.
Prezioen igoerarik nabarmenenak Murtzian (% 14,6), Errioxan (% 13,7) eta Aragoin (% 13,7) izan dira; txikienak, berriz, Kantabrian (% 10,8) eta Gaztela-Mantxan (% 11,3).
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onespena eman dio BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoari
Ikuskatzaileak uste du eskaintzaren baldintzak bat datozela indarrean dauden arauekin, eta nahikotzat jotzen du BBVAk aurkeztutako azalpen-liburuxkaren edukia.
Denis Itxaso: "Euskal biztanleriaren % 50a baino gehiago egongo litzateke tentsio handiko etxebizitza-eremuaren babesean, urritik aurrera"
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako eta Hiri Agendako sailburua Denis Itxasok baieztatu du Bilbo tentsio handiko etxebizitza-eremu gisa onartu dutela, eta Gasteiz ere zerrendan sar daitekeela. Beste udalerri batzuk sartzearekin batera, sailburuaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren helburua gaindituko litzateke; alegia, EAEko biztanleriaren % 50 babestea babes-figura horren bidez. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
BetiOn arreta zerbitzuak langileen aurkako erasoak eta babes falta salatu ditu
Sindikatuek beharginen osasunarekin "ez jolasteko" eskatu diete enpresari eta Eusko Jaurlaritzari, eta protesta elkarretaratzea deitu dute irailaren 9rako.
Bilbo tentsio handiko eremu da jada
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) gaur argitaratu du Bilbo etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko agindua; alokairuen prezioa kontrolatzeko aukera emateaz gain, etxebizitza plan berezi bat martxan jartzea ahalbidetuko du izendapenak. Besteak beste, 2028rako 1.090 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da.
Nafarroak iruzurraren aurkako plana onartu du, NaTicket ezarrita
Foru Gobernuak NaTicket izeneko programa aplikatuko du hurrengo hiru urteetan, Euskadiko TicketBAI sistemaren antzekoa, fakturazioa unean-unean kontrolatzeko.
Ryanairrek % 2 murriztuko du Forondako hegaldi kopurua neguan, eta ez du jardungo Santiago, Vigo eta Tenerifeko aireportuetan
Alacant, Brusela, Malaga, Milan, Palma eta Sevillarako hegaldiak ditu Ryanairrek Forondako aireportuan. Doitze-neurri horren ondorioz, milioi bat plaza baino gehiago galduko dira, udako denboraldian galdutako 800.000 plazez gain.
Maderas de Llodiok langileen batzordeari adierazi dio kaleratze kolektiboa ezartzekotan daudela
LAB sindikatuak adierazi duenez, datorren asteartean, hilak 9, bilera bat dute enpresaren zuzendaritzarekin, baina batzordeak eskatu du kaleratze kolektiboaren prozedura berehala bertan behera utz dezaten. Momentuz, ez dakite 151 langileetako zenbati eragingo liokeen neurriak.
Arabako Errioxako ardoak, txakolinak eta sagardoak Mexikora bidaiatu dira, Euskadi globalaren enbaxadore gisa
Amaia Barredo sailburua Mexiko Hirian da 23 euskal upeltegiren ordezkaritzarekin batera, euskal gastronomiaren kalitate eta bikaintasun zigiluarekin merkatu berriak irekitzeko asmoarekin.
Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioa Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin berdintzea eskatzen duen herri-ekimena
Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.