Una caravana de más de 200 taxis recorrerá Bilbao mañana en protesta por los VTC
El lunes 8 de septiembre, más de 200 taxis protestarán en Bilbao y su entorno en una caravana organizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Los taxistas exigen a las autoridades controles reales e inspecciones efectivas sobre los servicios de VTC, principalmente de Uber y Cabify, que actualmente operan cerca de 250 vehículos en la ciudad con apenas 46 licencias disponibles.
Por su parte, la federación del taxi ha decidido no sumarse a la protesta, a pesar de compartir las reivindicaciones. Según la federación, esperarán a la expiración de la moratoria de licencias, prevista para mayo de 2026, para movilizarse. No obstante, respaldan públicamente la necesidad de controles e inspecciones sobre los VTC.
A la protesta se han adherido 226 taxistas, quienes aseguran que su intención no es colapsar la ciudad, sino que se escuche su voz. Entre sus demandas también figura el de la obligatoriedad de los taxistas a darse de alta en la aplicación móvil del Ayuntamiento de Bilbao.
La caravana recorrerá la ciudad desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pasando por las sedes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de la villa, con el objetivo de visibilizar sus reclamaciones y presionar a las instituciones para que se tomen medidas sobre la actividad de los VTC.
Las villavesas retomarán esta semana los paros
En principio, estos paros parciales se realizarán el martes, 9 de septiembre, y el jueves, 11 de septiembre.
Los pensionistas vascos se manifestarán el día 20 tras el rechazo del Gobierno Vasco a la ILP de complemento de pensiones
En concreto, los pensionistas vascos se manifestarán en Bilbao (desde el Sagrado Corazón, a las 18:00 horas), Donostia/San Sebastián (desde el Boulevard, a las 12:00 horas) y Vitoria-Gasteiz (desde la plaza de Artium, a las 12:00 horas).
El precio de la vivienda se encarece un 12,4 % en el segundo trimestre del año en Euskadi, y un 12 % en Navarra
En el conjunto de España la subida del precio de la vivienda se ha situado en el 12,7 % interanual. Por tipo de vivienda, la de segunda mano se ha encarecido un 12,8 % y la nueva un 12,1 %.
La CNMV autoriza la OPA de BBVA sobre Sabadell
El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA, que lanzará su OPA el próximo lunes.
Denis Itxaso: "A partir de octubre estaríamos por encima del 50 % de la población vasca amparada por la zona tensionada de vivienda"
En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero de Vivienda y y Agenda Urbana del Gobierno Vasco Denis Itxaso ha confirmado la inclusión de Bilbao como zona tensionada de vivienda, y la posible incorporación de Vitoria-Gasteiz a la lista. Junto con la inclusión de otros municipios, según el consejero se sobrepasaría el objetivo del Gobierno Vasco de amparar al 50 % de la población vasca por esta figura de protección.
El comité de BetiOn denuncia agresiones a trabajadoras y "desamparo" de la empresa
Por ello, las centrales exigen tanto a la compañía como al Gobierno Vasco que "dejen de jugar" con su salud y han convocado una concentración de protesta para el próximo 9 de septiembre.
Bilbao es ya zona tensionada de vivienda
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado hoy la declaración oficial de todo el municipio de Bilbao como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), lo que, además de regular el alquiler, activa un plan que prevé la construcción y entrega de más de 1090 viviendas entre 2025 y 2028.
Navarra aprueba un nuevo plan de lucha contra el fraude con la implantación del NaTicket
El Gobierno foral aplicará en los próximos tres años un programa que incluye como medida principal el NaTicket, un sistema similar al Ticket Bai de Euskadi para el control en tiempo real de la facturación.
Ryanair reduce un 2 % los vuelos en Vitoria-Gasteiz en invierno y abandona Santiago, Vigo y Tenerife Norte
En Foronda, Ryanair tiene rutas con destino a Alicante, Bruselas, Málaga, Milán , Palma de Mallorca y Sevilla. La medida supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en el Estado español, que sumadas a las 800 000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.