Una caravana de más de 200 taxis recorrerá Bilbao mañana en protesta por los VTC

El lunes 8 de septiembre, más de 200 taxis protestarán en Bilbao y su entorno en una caravana organizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Los taxistas exigen a las autoridades controles reales e inspecciones efectivas sobre los servicios de VTC, principalmente de Uber y Cabify, que actualmente operan cerca de 250 vehículos en la ciudad con apenas 46 licencias disponibles.

Por su parte, la federación del taxi ha decidido no sumarse a la protesta, a pesar de compartir las reivindicaciones. Según la federación, esperarán a la expiración de la moratoria de licencias, prevista para mayo de 2026, para movilizarse. No obstante, respaldan públicamente la necesidad de controles e inspecciones sobre los VTC.

A la protesta se han adherido 226 taxistas, quienes aseguran que su intención no es colapsar la ciudad, sino que se escuche su voz. Entre sus demandas también figura el de la obligatoriedad de los taxistas a darse de alta en la aplicación móvil del Ayuntamiento de Bilbao.

La caravana recorrerá la ciudad desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pasando por las sedes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de la villa, con el objetivo de visibilizar sus reclamaciones y presionar a las instituciones para que se tomen medidas sobre la actividad de los VTC.