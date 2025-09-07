Manifestazioa
VTCak salatzeko protesta egingo du astelehenean Bilbon 200 taxik baino gehiagok osatuko duten karabana batek

Taxistek Uber eta Cabifyren gaineko kontrol eraginkorrak eskatzen dituzte. Bien bitartean, taxien federazioak horien erreibindikazioa babestu du, nahiz eta mobilizazioarekin bat egin ez.

TAXI BILBAO
Taxi Bilbao. Artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Irailaren 8an, astelehenean, 200 taxik baino gehiagok protesta egingo dute Bilbon, Profesional eta Langile Autonomoen Batasunak (UPTA) antolatutako karabana batean. Taxilariek benetako kontrolak eta ikuskapenak egiteko eskatzen diete agintariei VTC zerbitzuak zaintzeko, Uber eta Cabify enpresek eskaintzen dituztenak gehienbat. Gaur egun, 250 ibilgailu inguru ari dira Bilbon lanean, eta 46 lizentzia baino ez dituzte.

Taxien federazioak, aldiz, protestarekin bat ez egitea erabaki du, aldarrikapen horiekin bat etorri arren. Horren arabera, 2026ko maiatzerako aurreikusita zegoen lizentzien luzamendua amaitu arte itxarongo dute mobilizatzeko. Hala ere, publikoki babesten dute VTCak kontrolatzeko eta ikuskatzeko beharra.

Dagoeneko 226 taxilarik egin dute bat protestarekin, eta adierazi dute euren asmoa ez dela hiria kolapsatzea, euren ahotsa entzutea baizik. Horien kritiken artean dago taxilariek Bilboko Udalaren aplikazio mugikorrean alta emateko betebeharra.

Karabanak 11:00ak eta 15:00ak bitartean zeharkatuko du hiria, eta, besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundiaren eta Udalaren egoitzen aurretik igaroko da. Beren erreklamazioak ezagutzera eman nahi dituzte eta erakundeei presioa egin nahi diete, VTCen jarduerari buruzko neurriak har ditzaten.

