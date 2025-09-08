Los pensionistas vuelven a concentrarse para pedir la equiparación de las pensiones con el SMI

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha vuelto a sus concentraciones para exigir la equiparación de las pensiones con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Alrededor de 200 personas han asistido a esta primera concentración semanal, en la que se ha calificado de "desprecio" a la voluntad popular el rechazo a la propuesta. Cabe destacar que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha llevado la propuesta, ha sido respaldada por 145.000 firmas.

Jesús Mari Soubie, miembro de la comisión promotora de la ILP, ha defendido que el aumento de las pensiones "obedece a las necesidades de una época".