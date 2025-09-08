Pensiones
Los pensionistas vuelven a concentrarse para pedir la equiparación de las pensiones con el SMI

El Gobierno Vasco, por su parte, ha argumentado que dicha petición podría poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Alrededor de 200 personas se han dado cita en la manifestación de pensionistas, para exigir la equiparación de las pensiones con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Las asociaciones de pensionistas de Euskadi se han concentrado este lunes frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Agencias | EITB

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha vuelto a sus concentraciones para exigir la equiparación de las pensiones con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Alrededor de 200 personas han asistido a esta primera concentración semanal, en la que se ha calificado de "desprecio" a la voluntad popular el rechazo a la propuesta. Cabe destacar que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha llevado la propuesta, ha sido respaldada por 145.000 firmas.

Jesús Mari Soubie, miembro de la comisión promotora de la ILP, ha defendido que el aumento de las pensiones "obedece a las necesidades de una época".

Jesús Mari Soubie, miembro de la comisión promotora de la ILP

equiparar las pensiones con el SMI obedece a las necesidades de una época "

El Gobierno Vasco, por su parte, ha argumentado que dicha petición de igualar las pensiones al SMI podría poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.por tanto, se espera que el Parlamento Vasco rechace esa propuesta, ya que los grupos del Gobierno tienen la mayoría suficiente en él.

Las manifestaciones se seguirán sucediendo el sábado 20, en las tres capitales de Euskadi; y el jueves 25, Vitoria-Gasteiz.

