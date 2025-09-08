Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua asteroko elkarretaratzeetara bueltatu da, pentsioak Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS) parekatzea eskatzeko.
Berrehun pertsona inguru bildu dituen elkarretaratzean, herritarren borondatearen aurkako "mespretxutzat" hartu da proposamenaren aurka egitea. Izan ere, 145.000 sinadurak babestu dute aurrera eraman duen Herri Ekimen Legegilea (HEL).
Jesus Mari Soubie ekimenaren batzorde sustatzaileko kideak defendatu duenez, pentsioen igoera "garai honetako premien ondorio da".
Jesus Mari Soubie, ekimenaren batzorde sustatzaileko kidea
Pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea garai honetako premien ondorio da
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela pentsioak LGSarekin parekatzeak. Hori horrela, Eusko Legebiltzarrak proposamena atzera botatzea espero da, Jaurlaritza osatzen duten taldeek gehiengo nahikoa baitute.
Hala ere, manifestazioek jarraituko dute: larunbatean, hilak 20, Euskadiko hiru hiriburuetan; eta, ostegunean, hilak 25, Gasteizen.
