El IPC en Euskadi crece una décima en agosto y baja dos en Navarra, situándose en
El IPC ha crecido una décima en agosto en Euskadi en relación a julio hasta el 2,8 %, un aumento propiciado sobre todo por la subida en ocio y cultura (1,7 %) pese al descenso de los precios de los alimentos (-0,7 %).
En la tasa interanual se observa sin embargo una bajada de dos décimas en el índice general de los precios en agosto.
Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por territorios, en relación al mes anterior, el IPC no varía en Álava y en Bizkaia, y sube una décima en Gipuzkoa.
Con respecto al mes anterior los precios han subido en transporte (0,1 %), comunicaciones (0,1), ocio y cultura (1,7 %), y hoteles, cafés y restaurantes (0,5 %).
Ha bajado en el resto, sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,7 %), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,5 %), y vestido y calzado (-1 %).
En vivienda también se ha reducido en relación a julio, un 0,1 %, al igual que en menaje, mientras que en medicinas el descenso ha sido de un 0,2 %.
En Navarra el IPC se ha situado en agosto en el 2,5 %, dos décimas inferior a la cifra registrada el mes anterior. Los grupos con mayor influencia negativa en esta evolución de la tasa anual han sido: vivienda (4,7 %), alimentos y bebidas no alcohólicas, que se ha situado en el 2,4 %, vestido y calzado, que ha bajado seis décimas respecto al mes anterior y se ha situado en el 0,7 %.
Por su parte, los grupos con mayor influencia positiva en esta evolución de la tasa anual han sido: transporte, que presenta una variación anual del 1,0 %, bebidas alcohólicas y tabaco, se sitúa en el 5,9 %. y comunicaciones, que sube tres décimas respecto al mes anterior y se sitúa en el 0,6%.
La tasa de variación anual del IPC de agosto en Navarra es del 2,5 %, dos décimas por debajo de la registrada en julio.
En el conjunto del Estado español el índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 2,7 % en agosto, la misma tasa que el mes anterior, mientras que la inflación de los alimentos se moderó cuatro décimas, hasta el 2,3 %, por el mayor abaratamiento de la fruta.
