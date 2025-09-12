KPIa hamarren bat hazi da Euskadin, % 2,8raino, eta bi hamarren jaitsi Nafarroan, % 2,5eraino
Urte arteko tasan, ordea, bi hamarren jaitsi da prezioen indize orokorra Euskadin abuztuan.
KPIa hamarren bat hazi da abuztuan Euskadin uztaileko datuekin alderatuta, % 2,8raino. Aisiak eta kulturak izandako % 1,7ko igoerak eragin du horretan, batez ere, elikagaien prezioak jaitsi badira ere (–% 0,7).
Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratutako datuen arabera, KPIa ez da aldatu Araban eta Bizkaian, eta hamarren bat igo da Gipuzkoan.
Aurreko hilabeteko datuekin erkatuta, prezioak sektore hauetan igo dira: garraioan (% 0,1), komunikazioetan (% 0,1), aisian eta kulturan (% 1,7) eta hotel, kafetegi eta jatetxeetan (% 0,5).
Kontrara, jaitsi egin dira elikagaietan eta alkoholik gabeko edarietan (–% 0,7), edari alkoholdunetan eta tabakoan (–% 0,5), eta jantzietan eta oinetakoetan (–% 1).
Etxebizitzan ere % 0,1 egin du behera, bai eta etxeko tresnetan ere; botiketan, berriz, % 0,2 egin du behera.
Nafarroan, KPIa % 2,5ean kokatu da abuztuan, aurreko hilean baino bi hamarren beherago. Urteko tasaren bilakaera horretan eragin handiena izan duten taldeak honako hauek izan dira: etxebizitza (–% 4,7), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (–% 2,4), jantziak eta oinetakoak (sei hamarren jaitsi da aurreko hilaren aldean eta –% 0,7an kokatu da).
Bestalde, urteko tasaren bilakaera horretan, sektore hauetan igo dira prezioak: garraioa (% 1), edari alkoholdunak eta tabakoa (% 5,9) eta komunikazioak (% 0,3).
Abuztuko KPIaren urteko aldakuntza-tasa % 2,5ekoa izan da Nafarroan, uztailean baino bi hamarren txikiagoa.
Espainiako Estatuan, kontsumorako prezioen indizea (KPI) % 2,7an gelditu zen abuztuan, aurreko hileko maila berean; elikagaien inflazioa, berriz, lau hamarren moteldu zen, % 2,3raino, fruta gehiago merkatu zelako.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Zuhurtzia eta itxaropena Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean
Zumaiako ontziola itxieratik salbatzear egon liteke Arabiar Emirerri Batuetako talde batek erosteko interesa agertu ostean. Albiste horren aurrean, Enpresa Batzordea eta Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua baikor agertu dira. Hala ere, tentuz ibiltzeko eskatu dute, erosketa oraindik ez baitago itxita. Zumaian ere poza eta esperantza zabaldu ditu berriak.
Epaileak Balenciaga ontziola erosteko baimena eman die Abu Dhabi Ports eta Premier Marine enpresei
Eragiketa gauzatzen bada, 2024tik indarrean dagoen hartzekodunen konkurtsoari amaiera eman ahal izango dio Zumaiako enpresak.
Gasteizko lorezainen greba "ahalik eta lasterren" amaitzea espero du Etxebarriak
Maider Etxebarria Gasteizko alkatea "baikor" agertu da lorezainen grebaren amaieraren inguruan, "ahalik eta lasterren" amaitzea espero baitu.
Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa
Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko.
Espainiako Gobernuak 13.590 milioiko inbertsioa proposatu du sare elektrikoan 2030era arte, % 65 gehiago
Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.
Gasteizko lorazainek 5.000 sinadura aurkeztu dituzte gatazka konpontzeko bidean Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko
Martxotik greban dauden Enviser enpresako enpresa batzordeak 5.098 sinadura eraman ditu gaur San Martingo udal bulegoetara. Gasteizko Udalaren inplikazio handiagoa eskatu dute langileek, eta herritarrengandik jaso duten babesa eskertu dute.
Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzeko gomendatu die akziodunei
Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.