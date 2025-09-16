TRANSFERENCIAS PENDIENTES
El Gobiernos Vasco tratará de cerrar este miércoles el traspaso de subsidios de desempleo con el Gobierno español

La consejera de Autogobierno ha mostrado su confianza en que "hayan tenido tiempo suficiente", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.
Una oficina de Lanbide. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia ixten saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, se reunirá este miércoles con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para tratar de acordar la transferencia a Euskadi de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.   

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que esperaba que este acuerdo se pudiera haber cerrado el pasado mes de julio, pero que finalmente no fue posible.

"Nos pidieron más tiempo para poder hacer un trabajo de cocina también dentro de su propio grupo", ha afirmado Ubarretxena, que ha añadido que en la coalición Sumar, a la que pertenece la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "hay diferentes sensibilidades" en torno a este asunto.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que en el seno de esa formación "hayan tenido tiempo suficiente para realizar este trabajo", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.

"Vamos con esa esperanza. No obstante, no tenemos la bola de cristal para poder saber mañana si habrá o no habrá acuerdo", ha afirmado la consejera, que ha asegurado que "los flecos jurídicos están solucionados" y que "el traspaso técnicamente es posible".

Respecto a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, ha reiterado que sigue habiendo "conversaciones discretas" porque "estas materias no son fáciles".

Paro Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Política España Trabajo Sumar Yolanda Díaz Gobierno de España Economía

