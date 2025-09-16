TRANSFERENTZIAK

Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia bereganatzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin

Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.

(Foto de ARCHIVO) Oficina de Lanbide EUROPA PRESS 21/2/2023
Lanbideren bulego bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Autogobernuko sailburua eta Joaquin Perez Rey Espainiako Gobernuko Lan arloko Estatu idazkaria asteazken honetan bilduko dira, kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak Euskadira transferitzea adosteko helburuarekin.

Gobernu Kontseiluaren asteroko bileraren ostean kazetarien aurrean egindako agerraldian eman du horren berri Ubarretxenak. Autogobernuko sailburuak azaldu du espero zuela akordio hori uztailean lortzea, baina azkenean ezinezkoa izan zela.

"Denbora gehiago eskatu ziguten gaiari dagokion lan guztia egin ahal izateko", adierazi du Ubarretxenak, eta Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko Lan ministroa buru duen Sumar koalizioaren baitan gai honen inguruan "sentsibilitate ezberdinak" daudela gaineratu du.

Ildo horretatik, prestakuntza horren baitan "lan hori egiteko denbora nahikoa" eduki izana espero du, asteazken honetan kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin.

"Itxaropentsu goaz, baina ez dugu jakiterik bihar akordiorik egongo den ala ez", adierazi du sailburuak, eta ziurtatu du"gai juridikoak konponduta" daudela eta "teknikoki gauzatzea posible" dela.

Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren transferentziari dagokionez, berriz, "elkarrizketak" abian daudela nabarmendu du, baina gai horiek ez direla errazak azpimarratu du.

Langabezia EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Politika Espainia Lana Sumar Yolanda Diaz Espainiako gobernua Ekonomia

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

