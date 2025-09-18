Las familias vascas gastan 4207 € en hostelería, récord en su presupuesto familiar
Los hogares de Euskadi destinaron de media 4207 euros a hoteles, cafés y restaurantes en 2024, un 3 % más que el año anterior, lo que equivale ya al 11,6 % de su presupuesto, el nivel más alto hasta la fecha. Así lo reflejan los últimos datos publicados por Eustat, que muestran un cambio en las prioridades de consumo de las familias vascas.
El gasto medio total por hogar se situó en 36 313 euros, apenas 18 euros menos que en 2023, mientras que el gasto agregado alcanzó los 34 312 millones de euros, con un leve aumento del 0,1 %. Sin embargo, partidas como el ocio, espectáculos y cultura (+8,4 %, hasta 1732 euros) o los seguros y servicios financieros (+9,6 %, hasta 1261 euros) crecieron con fuerza, mientras que otras más tradicionales redujeron su peso: alimentación (-1,4 %), transporte (-1,9 %) o enseñanza (-7,9 %).
La vivienda sigue siendo la principal carga del presupuesto familiar, con 13 008 euros de media al año, lo que supone más de un tercio del total (35,8 %). Junto con la alimentación, concentra más de la mitad del gasto de los hogares vascos (51,3 %).
Por territorios, Gipuzkoa registró el mayor gasto medio por hogar, con 36 765 euros (+1,9 %), mientras que Bizkaia se situó en 36 730 euros (+0,7 %). En Álava, en cambio, el gasto descendió un 6,4 % hasta los 34 020 euros.
La Audiencia archiva las denuncias contra 17 médicos por filtraciones en la OPE de Osakidetza
La Audiencia de Álava ha sobreseído las denuncias contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo 2016-2017 del Servicio Vasco de Salud, mientras que las ha dejado abiertas contra 2 de los 19 investigados.
El Gobiernos Vasco tratará de cerrar este miércoles el traspaso de subsidios de desempleo con el Gobierno español
La consejera de Autogobierno ha mostrado su confianza en que "hayan tenido tiempo suficiente", de forma que este miércoles sí sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.
El Gobierno Vasco retomará el teletrabajo a partir de enero de 2026
El personal público podrá desarrollar esta modalidad laboral durante dos días a la semana. Además, el decreto amplía esta modalidad a todo el personal que tenga tareas que puedan desarrollarse desde el teletrabajo, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio público.
Euskadi consigue aumentar un 40 % su potencia eléctrica actual y superará los 16 000 megavatios de capacidad
Con esta ampliación "se garantiza el trabajo para 70 000 personas", lo que representa un impulso significativo para el empleo y la estabilidad económica. El Gobierno Vasco había solicitado 6000 megavatios de capacidad adicional, para alcanzar los 18 000 MW.
¿Cuánta potencia eléctrica necesita Euskadi?
El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad reclama 6000 MW más en su red para cumplir objetivos industriales y de descarbonización.
El Gobierno Vasco y entidades bancarias ponen en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para jóvenes
Este programa se ha iniciado junto a Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca, que ya han firmado el convenio de colaboración, aunque se prevé que puedan sumarse más entidades. El precio de adquisición de las viviendas a financiar no podrá ser superior a 340.000 euros.
Será noticia: Informe Anticorrupción en Navarra, reunión sobre la red eléctrica en Madrid y ataque de EEUU a barco venezolano
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La mayoría sindical vasca se une a la movilización para exigir la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de los pensionistas
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde se movilizarán el 20 de septiembre para exigir a PNV y PSE-EE para que “corrijan” su postura y permitan tramitar la iniciativa para equiparar la pensión mínima con el salario mínimo.
Jauregi se reúne con el secretario de Estado de Energía para analizar la inversión eléctrica
Jauregi ha hablado con con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, sobre la inversión en redes eléctricas que llegará a Euskadi dentro de la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.