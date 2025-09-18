EUSTAT
EAEko familiek inoiz baino gehiago gastatu dute ostalaritzan, 4.207 euro

Euskadiko etxeetako batez besteko gastua egonkor mantendu zen 2024an, baina aisiak eta jatetxeek pisua hartzen jarraitzen dute elikaduraren, garraioaren eta irakaskuntzaren aldean.

El gasto medio de los hogares de Euskadi se mantuvo estable en 2024, pero el ocio y la restauración siguen ganando peso frente a alimentación, transporte y enseñanza.
EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko etxeek, batez beste, 4.207 euro bideratu zituzten hotel, kafetegi eta jatetxeetara 2024an, aurreko urtean baino % 3 gehiago, hau da, aurrekontuaren % 11,6, orain arteko mailarik altuena. Horrela islatzen dute Eustatek argitaratutako azken datuek, zeinek euskal familien kontsumo-lehentasunen aldaketa erakusten baitute.

Etxeko batez besteko gastu osoa  36.313 eurokoa izan zen, 2023an baino ozta-ozta 18 euro gutxiago; gastu agregatua, berriz, 34.312 milioi eurokoa izan zen, % 0,1eko igoera txikiarekin. Hala ere, aisia, ikuskizunak eta kultura (+% 8,4, 1.732 eurora arte) edo finantza-aseguruak eta -zerbitzuak (+%9,6, 1.261 eurora arte) indartsu hazi ziren, eta tradizionalagoak diren beste batzuek pisua murriztu zuten: elikadura (-% 1,4), garraioa (-% 1,9) edo irakaskuntza (-% 7,9).

Etxebizitza da familia-aurrekontuaren zama nagusia, 13.008 euro urtean batez beste, hau da, guztizkoaren herena baino gehiago ( % 35,8). Elikadurarekin batera, EAEko etxekoen unitateen gastuaren erdia baino gehiago ( % 51,3) biltzen du.

Lurraldez lurralde aztertuta, Gipuzkoak izan zuen etxeko batez besteko gasturik handiena, 36.765 eurorekin (+% 1,9), eta Bizkaian, berriz, 36.730 euro (+% 0,7) gastatu zituzten batez beste. Araban, aldiz, gastua % 6,4 jaitsi zen, 34.020 euroraino.

