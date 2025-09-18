EAEko familiek inoiz baino gehiago gastatu dute ostalaritzan, 4.207 euro
Euskadiko etxeetako batez besteko gastua egonkor mantendu zen 2024an, baina aisiak eta jatetxeek pisua hartzen jarraitzen dute elikaduraren, garraioaren eta irakaskuntzaren aldean.
Euskadiko etxeek, batez beste, 4.207 euro bideratu zituzten hotel, kafetegi eta jatetxeetara 2024an, aurreko urtean baino % 3 gehiago, hau da, aurrekontuaren % 11,6, orain arteko mailarik altuena. Horrela islatzen dute Eustatek argitaratutako azken datuek, zeinek euskal familien kontsumo-lehentasunen aldaketa erakusten baitute.
Etxeko batez besteko gastu osoa 36.313 eurokoa izan zen, 2023an baino ozta-ozta 18 euro gutxiago; gastu agregatua, berriz, 34.312 milioi eurokoa izan zen, % 0,1eko igoera txikiarekin. Hala ere, aisia, ikuskizunak eta kultura (+% 8,4, 1.732 eurora arte) edo finantza-aseguruak eta -zerbitzuak (+%9,6, 1.261 eurora arte) indartsu hazi ziren, eta tradizionalagoak diren beste batzuek pisua murriztu zuten: elikadura (-% 1,4), garraioa (-% 1,9) edo irakaskuntza (-% 7,9).
Etxebizitza da familia-aurrekontuaren zama nagusia, 13.008 euro urtean batez beste, hau da, guztizkoaren herena baino gehiago ( % 35,8). Elikadurarekin batera, EAEko etxekoen unitateen gastuaren erdia baino gehiago ( % 51,3) biltzen du.
Lurraldez lurralde aztertuta, Gipuzkoak izan zuen etxeko batez besteko gasturik handiena, 36.765 eurorekin (+% 1,9), eta Bizkaian, berriz, 36.730 euro (+% 0,7) gastatu zituzten batez beste. Araban, aldiz, gastua % 6,4 jaitsi zen, 34.020 euroraino.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Auzitegiak artxibatu egin ditu 17 medikuren aurkako salaketak, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoko filtrazioengatik
Arabako Auzitegiak artxibatu egin ditu Osasun Zerbitzuaren 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 17 medikuren aurkako salaketak, eta ikertutako 19 lagunetatik 2ren aurka irekita uztea erabaki du.
Jaurlaritza langabezia subsidioen transferentzia bereganatzen saiatuko da asteazken honetan Espainiako Gobernuarekin
Kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak eskualdatzeko akordioa posible izan dadin "nahikoa denbora" eduki izana espero du Autogobernuko sailburuak.
Eusko Jaurlaritzak 2026ko urtarriletik aurrera berrekingo dio telelanari
Langile publikoek astean bi egunetan jardun ahal izango dute lan-modalitate horretan. Gainera, telelanaren bitartez lan egin dezaketen langile guztiei ere aukera hori ematen die dekretuak, betiere zerbitzu publikoa behar bezala ematen dela bermatzen bada.
Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Hala, "70.000 langilerentzako lana bermatzen da", eta bultzada esanguratsua dakar enpleguarentzat eta egonkortasun ekonomikoarentzat. Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria nahi zuen, 18.000 MWetara iristeko.
Zenbateko potentzia elektrikoa behar du Euskadik?
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak 6.000 MW gehiago eskatu ditu bere sarean, helburu industrialak eta deskarbonizazioa betetzeko.
Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakundeek gazteentzako lehen etxebizitza eskuratzeko abalen programa jarri dute abian
Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da. Finantzatu beharreko etxebizitzen erosketa-prezioa ezin izango da 340.000 eurotik gorakoa izan.
Albiste izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Euskal gehiengo sindikalak pentsiodunen mobilizazioarekin bat egin du Herri Ekimen Legegilea izapidetzea eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde ere mobilizatuko dira irailaren 20an EAJri eta PSE-EEri beren jarrera "zuzentzeko" eta gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko ekimena izapidetzea eskatzeko.
Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko bilera izan du Jauregik Espainiako Energia idazkariarekin
Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin batzartu da Jauregi, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioari buruz eta horrek Euskadin izango duen eraginaz mintzatzeko.