Multiverse Computing ampliará un 30% su plantilla en Donostia

Multiverse Computing, empresa donostiarra especializada en software cuántico e inteligencia artificial, prevé aumentar su actual plantilla de unos 200 empleados en Donostia-San Sebastián en 60 más el próximo año, con el fin de "reforzar su liderazgo europeo" en modelos comprimidos de Inteligencia Artificial (IA).

Estos planes de crecimiento han sido dados a conocer por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la visita que ha hecho este sábado a la compañía tecnológica con sede central en la capital de Gipuzkoa, en cuyo capital ha entrado recientemente el Gobierno de España con una inversión de 59,2 millones de euros.



López, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha conocido de primera mano, del cofundador y director científico de la compañía, Román Orus, los últimos avances tecnológicos de la empresa y sus previsiones de expansión.



La compañía está considerada como "la mayor empresa de software cuántico de Europa" y sus últimos modelos de inteligencia artificial comprimidos, que ya han sido lanzados al mercado, han permitido una compresión de hasta el 95 %, lo cual permite que los modelos sean lo suficientemente pequeños para ejecutarse localmente en teléfonos móviles, automóviles, electrodomésticos y otros dispositivos, además de no depender de la nube o de una conexión a internet para desplegar capacidades avanzadas de IA en entornos locales, lo que minimiza costes y consumo energético.





