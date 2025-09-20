ADIMEN ARTIFIZIALA
Multiverse Computingek % 30 handituko du bere lantaldea Donostian

Software kuantikoan eta adimen artifizialean espezializatutako enpresa donostiarrak datorren urtean 60 pertsona kontratatzea aurreikusten du. 4 langile zituztela abiatu zuten konpainia 2019an, eta 260 izango dira laster.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Multiverse Computing software kuantikoan eta adimen artifizialean espezializatutako enpresa donostiarrak Donostian duen egungo lantaldea (200 langile inguru) handitzea aurreikusten du. Zehazki, 60 langile gehiago kontratatuko dituzte datorren urtean, Adimen Artifizialeko (IA) modelo konprimituetan "Europako lidergoa indartzeko".

Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako Espainiako ministroak eman du hazkunde plan horien berri gaur, konpainia teknologikoak Gipuzkoako hiriburuan duen egoitza nagusira egindako bisitan. Espainiako Gobernuak 59,2 milioi euro inbertitu zituen duela gutxi enpresa horretan.

Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkaria eta Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Iraunkortasun diputatua izan ditu ondoan bisitan Lopezek. Bertatik bertara ezagutu dituzte Roman Orus enpresaren sortzaileetako bat eta zuzendari zientifikoa denaren azalpenak eta hedapen-aurreikuspenak. 

"Europako software kuantikoko enpresarik handientzat" jotzen da enpresa, eta adimen artifizialeko azken modelo konprimituek % 95erainoko konpresioa ahalbidetu dute. Horri esker, modeloak telefono mugikorretan, automobiletan, etxetresna elektrikoetan eta beste gailu batzuetan lokalki exekutatzeko bezain txikiak dira, eta, gainera, ez daude hodeiaren edo Interneterako konexio baten menpe tokiko inguruneetan IAren gaitasun aurreratuak hedatzeko, eta horrek kostuak eta energia-kontsumoa minimizatzen ditu.

oscar-lopez-ministro-visita-multiverse-computing.jpg Oscar Lopez ministroa, Donostiako enpresan gaur. Argazkia: EFE

Egoitza nagusia Donostian duen arren, Multiverse Computingek bulegoak ditu Parisen, Londresen, Munichen, Milanen, Toronton eta San Frantziskon, eta finantza-laguntza publikoarekin, bere teknologia Amerikara zein Asiara hedatu nahi du, baita I+G alorreko ikerketa eta inbertsioa indartu ere.

2019an sortu zenean, 4 langile baino ez zituen konpainia teknologikoaren aurreikuspenen arabera, kualifikazio handiko 300 lanpostu zuzen eta zeharkako 1.000 lanpostu izango ditu laster Gipuzkoako egoitzan.

