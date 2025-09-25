La CNMV aprueba la oferta mejorada del BBVA por el Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la oferta mejorada del BBVA por el Banco Sabadell, cuyos accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre, incluido, para aceptarla.

En un hecho relevante, la CNMV ha anunciado que autoriza la modificación de las características de la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, que fue autorizada el pasado 5 de septiembre, y por la cual, la contraprestación pasa a ser íntegramente en acciones, a razón de un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 de la entidad catalana.

Después de que el BBVA presentara el pasado lunes la solicitud de autorización a la CNMV de la mejora de la oferta, el periodo de aceptación (que se abrió el 8 de septiembre) ha permanecido suspendido hasta que la CNMV ha aprobado el folleto.

Tras dicha aprobación, y tal y como ha explicado la CNMV, el plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 10 de octubre incluido.