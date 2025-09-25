EEP-A

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onetsi egin du BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza hobetua

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak azaldu duenez, eskaintza onartzeko epea urriaren 10era arte luzatuko da, egun hori barne.

bbva bilbao efe
BBVAren egoitza. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak (CNMV) onartu egin du Sabadell bankua eskuratzeko BBVAk egindako eskaintza hobetua, eta haren akziodunek urriaren 10era arte, egun hori barne, izango dute onartzeko.

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak iragarri du ondo irizten diola BBVAk Sabadell bankuaren gainean jaurtitako EEPren ezaugarriak aldatzeko. Aldaketa hori irailaren 5ean onartu zen, eta, horren arabera, kontraprestazioa oso-osorik akziotan egingo da, BBVAren jaulkipen-titulu berri bakoitza Kataluniako erakundearen 4,8376ren truke. 

BBVAk joan den astelehenean Batzordeari eskaintza hobetzeko baimena eskatu ondoren, onartzeko epea (irailaren 8an ireki zen) etenda egon da erakundeak onartu arte.

Onarpen horren ondoren, eta Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak azaldu duenez, eskaintza onartzeko epea urriaren 10era arte luzatuko da, egun hori barne.

Bbva Ekonomia

