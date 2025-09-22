BBVAk % 10 hobetu du Sabadell bankua eskuratzeko eskaintza
Carlos Torres BBVAko presidenteak azpimarratu duenez, hobekuntza honekin "aparteko eskaintza" jarri dute Banco Sabadelleko akziodunen esku, "balorazio eta prezio historikoarekin, eta bi bankuen batasunarekin sortutako balio handiaren parte hartzeko aukerarekin".
BBVAren Administrazio Kontseiluak Sabadell bankuaren eskaintza hobetzea erabaki du, eta jaulkipen berriko akzio arruntak eskainiko ditu, BBVAren akzio arrunt bat Sabadellen 4,8376 akzio bakoitzeko, hau da, % 10eko igoera.
Aurretik, bankuak BBVAren akzio berri bat eta 70 zentimo eskudirutan eskaintzen zituen Kataluniako bankuaren 5,5483 tituluko.
BBVAk Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) igorritako ohartarazpen batean jakinarazi duenez, eskainitako kontraprestazioa akziotan izango denez, gainbalioak dituzten akziodunek ez dute zergarik ordainduko Sabadellen boto-eskubideen % 50 baino gehiago onartzen badute, "eragiketa fiskalki neutroa izango litzatekeelako kasu".
Ostirala amaitzean, BBVAren eskaintzak bankuaren akzio berri bat (16,41 euro) eta 0,70 zentimo eskaintzen zituen esku-dirutan, hau da, 17,11 euro eta Sabadellen 5,5483 akzio, guztira 16,81 euroko balioa zutenak. Horrek esan nahi du Sabadellen akziodunak bere akzioen truke % 1,8ko prima lortzen zuela.
Orain, Carlos Torres buru duen erakundeak bankuaren akzio bat eskaintzen du (16,41 euro) Sabadellen 4,8376 akzioren truke (14,65 euro), hau da, % 11,8ko prima.
"Horrek guztiak etorkizunean aurreikusitako ekintza bakoitzeko onura asko handitzea dakar, trukera jotzen badute", ziurtatu du.
Eskaintzak esan nahi du Sabadellen eskaintza 3,39 eurotan balioetsi behar dela akzioko, hau da, hamarren bat baino gehiagoko gehieneko mailetan.
Bankuak dioenez, eskaintzaren balioa % 60 hobetu dute, 2024ko apirilaren 29an bankuaren interesa publiko egin zen egunaren bezperatik (egun horretan 12.2002 milioi euro ziren, eta gaur egun 19.500 milioi euro dira).
Eskaintza berriak Banco Sabadelleko akziodunei BBVAn % 15,3ko partaidetza emango liekeela ere nabarmendu du erakundeak.
Izan ere, zehaztu duenez, bat-egitearekin akzioko (akzioko dibidendua zehazten duena) mozkina lortuko dute, erakundeak bere kabuz ibiliz gero lortuko luketena baino % 41 handiagoa, gutxi gorabehera.
"Banco Sabadellen kotizazio-balioaren gainean eskainitako prima oso esanguratsua zen eragiketa iragarri zenean, eta Europako bankuen antzeko beste transakzio batzuena baino askoz handiagoa, baina nabarmen hobetu da eskaintzaren igoera horren ondoren", gaineratu du BBVAk.
Eskaintza hobetu ondoren, BBVAko administrazio-kontseiluak erabaki du uko egitea hobekuntza berriak egiteko aukerari, bai eta onartzeko epea luzatzeari ere.
BBVAk azaldu duenez, Banco Sabadelleko akziodunek, baldin eta gaur egun trukera joan badira, eskaintzaren baldintza berri hobetuen onurak jasoko dituzte.
Onarpen-aldia etenda egongo da Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak eskaintza hobetzeko liburuxkaren gehigarria onartu arte. Onartu ondoren, onartzeko epeari ekingo zaio gainerako egunetan, hasieran ezarritako hogeita hamar egunak bete arte.
BBVAk gaur aurkeztuko du eskaintza aldatzeko baimen-eskaera, azalpen-liburuxkaren gehigarriarekin batera, kontraprestazioa hobetu dela egiaztatzen duen aditu independente baten txostenarekin batera.
Urriaren 7ra arte dute Sabadelleko akziodunek BBVAren erosketa eskaintza onartzeko epea.
