Convocan una huelga indefinida en la empresa Haizea Wec Fundición de Agurain

Denuncian un “bloqueo” en las negociaciones para renovar el convenio.
Agencias | EITB

El comité de empresa de la fundición Haizea Wec de Agurain (Álava), con una plantilla de 130 trabajadores, ha convocado una huelga indefinida a partir del jueves 2 de octubre ante el "bloqueo" de las negociaciones para renovar el convenio.

El sindicato ELA, mayoritario en el comité ya que cuenta con 8 representantes y LAB 1, ha explicado en un comunicado que la asamblea de trabajadores ha decidido por amplia mayoría recurrir a la huelga indefinida con 101 votos a favor, frente a 26 en contra y 3 en blanco.

El motivo es que las negociaciones para renovar el convenio en esta empresa de fundición dedicada a hacer las cabezas de las torres eólicas no avanzan y, según ELA, las propuestas planteadas por la dirección supondrían un retroceso.

