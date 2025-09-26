Convocan una huelga indefinida en la empresa Haizea Wec Fundición de Agurain

El comité de empresa de la fundición Haizea Wec de Agurain (Álava), con una plantilla de 130 trabajadores, ha convocado una huelga indefinida a partir del jueves 2 de octubre ante el "bloqueo" de las negociaciones para renovar el convenio.

El sindicato ELA, mayoritario en el comité ya que cuenta con 8 representantes y LAB 1, ha explicado en un comunicado que la asamblea de trabajadores ha decidido por amplia mayoría recurrir a la huelga indefinida con 101 votos a favor, frente a 26 en contra y 3 en blanco.

El motivo es que las negociaciones para renovar el convenio en esta empresa de fundición dedicada a hacer las cabezas de las torres eólicas no avanzan y, según ELA, las propuestas planteadas por la dirección supondrían un retroceso.