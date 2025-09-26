Aguraingo Haizea Wec Fundicion enpresako langileek greba mugagabea egingo dute
Hitzarmena berritzeko negoziazioak "blokeatuta" daudela salatu dute.
Aguraingo (Araba) Haizea Wec galdategiko enpresa batzordeak (130 langile ditu) greba mugagabea deitu du urriaren 2tik aurrera, hitzarmena berritzeko negoziazioen "blokeoa" dela eta.
ELA sindikatuak, batzordean 8 ordezkarirekin gehiengoa duenak (LABek bakarra du), ohar batean azaldu duenez, langileen batzordeak gehiengo zabalez erabaki du greba mugagabera jotzea, aldeko 101 botorekin, kontrako 26rekin eta 3 boto zurirekin.
Arrazoia da dorre eolikoen buruak egiten dituen galdaketa-enpresa horretan hitzarmena berritzeko negoziazioek ez dutela aurrera egiten. Are gehiago, ELAk deitoratu du zuzendaritzak planteatutako proposamenak atzerapausoa izango liratekeela.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du
Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraiki "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.
CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela jaso du NBEk
Zerrenda ostiral honetan eguneratu da, eta guztira 158 enpresa zerrendatu ditu. CAF 38. postuan dago.
CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak
2019an esleitu zuten proiektuak 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.
Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan
Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutena (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta lan-baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudena ez datozelako bat. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeak hurbiltzerik lortu.
Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.