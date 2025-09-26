Araba
Aguraingo Haizea Wec Fundicion enpresako langileek greba mugagabea egingo dute

Hitzarmena berritzeko negoziazioak "blokeatuta" daudela salatu dute.



Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aguraingo (Araba) Haizea Wec galdategiko enpresa batzordeak (130 langile ditu) greba mugagabea deitu du urriaren 2tik aurrera, hitzarmena berritzeko negoziazioen "blokeoa" dela eta.

ELA sindikatuak, batzordean 8 ordezkarirekin gehiengoa duenak (LABek bakarra du), ohar batean azaldu duenez, langileen batzordeak gehiengo zabalez erabaki du greba mugagabera jotzea, aldeko 101 botorekin, kontrako 26rekin eta 3 boto zurirekin.

Arrazoia da dorre eolikoen buruak egiten dituen galdaketa-enpresa horretan hitzarmena berritzeko negoziazioek ez dutela aurrera egiten. Are gehiago, ELAk deitoratu du zuzendaritzak planteatutako proposamenak atzerapausoa izango liratekeela.

Grebak Araba Agurain Ekonomia

