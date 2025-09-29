El BBVA anuncia un dividendo 0,32 euros por acción para noviembre

El consejo de administración de BBVA ha acordado pagar un importe de 0,32 euros por acción en efectivo, con cargo al ejercicio 2025, el próximo 7 de noviembre. La entidad ha explicado que se trata del dividendo "más alto de la historia" del banco, tras un incremento de un 10,3% frente al año anterior.

El banco ha destacado en un comunicado que el último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto será el 4 de noviembre.

Sin embargo, ha garantizado que los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje "también recibirán este dividendo”.

Y es que, si la OPA se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.



Banco Sabadell repartió el pasado mes de agosto su propio dividendo a cuenta, equivalente a 0,07 euros por acción. Sin embargo, ha anunciado un dividendo extraordinario de 0,50 euros tras completar la venta de TSB a Banco Santander.