BBVAk akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua iragarri du azarorako
Erakundearen "historiako dibidendu altuena" da, eta akzioen trukean parte hartuko duten Sabadell bankuko akziodunek ere jasoko dutela ziurtatu du bankuak.
BBVAko administrazio kontseiluak erabaki du azaroaren 7an akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua ordainduko duela, 2025eko ekitaldiaren kontura. Erakundeak azaldu duenez, bankuaren "historiako dibidendu handiena" da; izan ere, aurreko urtekoarekin alderatuta, % 10,3ko igoera izan du.
Zabaldu duen oharrean azaltzen denez, azaroaren 4a izango da banaketa honetan parte hartzeko eskubidea izango duten BBVAren akzioak negoziatzeko azken eguna.
Hala ere, Banco Sabadelleko akziodunek ere "dibidendu hori" jasoko dutela ziurtatu du.
Izan ere, eskaintza osatu bada, baina azaroaren 4a baino lehen likidatu ez bada, ordainketa ez dela azaroaren 7an izango jakinarazi dute. Eskaintza benetan likidatu eta hiru egun baliodunen ostean egingo da.
Banco Sabadellek abuztuan banatu zuen bere konturako dibidendua; akzioko 0,07 eurokoa izan zen. Hala ere, TSB Banco Santanderri saldu ondoren, 0,50 euroko aparteko dibidendua banatuko duela iragarri du.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Maderas de Llodioko langileek salatu dute erakundeek jarrera pasiboa dutela enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean
Enpresa-batzordeak adierazi duenez, ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramango lukete, eta horrek arriskuan jarriko luke eskualdearen etorkizuna ere.
Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia jarri du martxan Tecnaliak Zamudion
Bost milioi euroko inbertsioa izan du eta aitzindaria izango da Europan, sentsore kuantiko horiek aurrerapen handiak ekarriko baitituzte industriarako material berriak sortzeko, mugikortasuna errazteko, eta, osasun arloan, minbiziak garaiz detektatzeko.
ELAk, LABek, Steilasek, ESKk, Etxaldek eta Hiruk Confebask demandatu egingo dute, gutxieneko soldata propioa negoziatu ezean
Kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", EAErako gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Hego Euskal Herriko biztanleen erdiak baino gehiago etxebizitza-eremu tentsionatuetan bizi dira
EAEn, Gasteiz gehituta, ehunekoa % 47,7koa da, eta Nafarroan, berriz, % 70ekoa.
Euskal psikologo klinikoek salatu dute Osakidetzak espezialistak ez diren psikologoak kontratatzeak legea urratzen duela
Diotenez, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina "ezin da edozein modutan egin".
Gasteiz etxebizitza-merkatuko tentsio handiko eremu izendatu dute
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du, hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, babespeko etxebizitzak eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairurako babestutako etxeak izango dira.
Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik
Azpiko inflazioari dagokion urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.
Manifestazio jendetsua Azkoitian, Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten egoera salatzeko
Juaristi makina-erremintaren sektoreari lotutako enpresa da. Hari lotuta sortu zen Aitek, eta bien artean 130 langileri ematen diete lana. Beharginek salatu dutenez, hilabeteak daramatzate aldi baterako lan-erregulazioan, dirua zor diete, eta azken hilabeteetan 50 lanpostu galdu dira.
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du
Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraikiz "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.