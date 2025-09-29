EEP BBVA-Sabadell
BBVAk akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua iragarri du azarorako

Erakundearen "historiako dibidendu altuena" da, eta akzioen trukean parte hartuko duten Sabadell bankuko akziodunek ere jasoko dutela ziurtatu du bankuak.

BBVA egoitza Madril
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

BBVAko administrazio kontseiluak erabaki du azaroaren 7an akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua ordainduko duela, 2025eko ekitaldiaren kontura. Erakundeak azaldu duenez, bankuaren "historiako dibidendu handiena" da; izan ere, aurreko urtekoarekin alderatuta, % 10,3ko igoera izan du.

Zabaldu duen oharrean azaltzen denez, azaroaren 4a izango da banaketa honetan parte hartzeko eskubidea izango duten BBVAren akzioak negoziatzeko azken eguna.

Hala ere, Banco Sabadelleko akziodunek ere "dibidendu hori" jasoko dutela ziurtatu du.

Izan ere, eskaintza osatu bada, baina azaroaren 4a baino lehen likidatu ez bada, ordainketa ez dela azaroaren 7an izango jakinarazi dute. Eskaintza benetan likidatu eta hiru egun baliodunen ostean egingo da.

Banco Sabadellek abuztuan banatu zuen bere konturako dibidendua; akzioko 0,07 eurokoa izan zen. Hala ere, TSB Banco Santanderri saldu ondoren, 0,50 euroko aparteko dibidendua banatuko duela iragarri du.

Bbva Ekonomia

