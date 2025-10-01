Los sindicatos convocan un paro de tres horas y manifestaciones en las capitales vascas para denunciar el genocidio en Gaza

El paro convocado por los sindicatos el próximo día 15 de octubre en protesta por el genocidio de Israel en Gaza y para exigir a las empresas y gobiernos que rompan relaciones con el estado judío se desarrollará durante tres horas e incluirá manifestaciones en las capitales vascas.



El horario de referencia será de 11:00 a 14:00 horas, aunque la representación sindical de cada empresa podrá adaptarse a los diferentes turnos y tipos de jornada.



Las centrales LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE e HIRU han informado conjuntamente este miércoles en conferencia de prensa sobre estas movilizaciones, que también se han convocado en todos los centros de trabajo del Estado español.



El sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, finalmente ha convocado el mismo día, aunque en un principio planteó a LAB "paros en otras fechas al margen del sindicalismo español".



En la comparecencia ante los medios, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha mantenido que el genocidio que sufre la población de Gaza requiere una respuesta "lo más amplia posible por parte de los convocantes", y ha avanzado que se están planteando salir a la calle con pancartas sin siglas "para que todos los asistentes se sientan cómodos".



Las manifestaciones se celebrarán a las 12:30 horas y partirán del Sagrado Corazón (Bilbao); Boulevard (San Sebastián); Plaza de la Virgen Blanca (Vitoria) y Golem (Pamplona).



En el comunicado leído por los sindicatos se insta a patronal e instituciones locales e internacionales a que rompan "toda relación comercial" con Israel y demandan también la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.



También reivindican una solución "integral" que "acabe con la ocupación y la colonización de Palestina, y garantice el derecho de su población a vivir en libertad".