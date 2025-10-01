Movilización
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los sindicatos convocan un paro de tres horas y manifestaciones en las capitales vascas para denunciar el genocidio en Gaza

Las centrales LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE e HIRU han informado de este paro, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, y que también se ha convocado en todos los centros de trabajo del Estado español.
Las centrales LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE e HIRU han informado de este paro, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, y que también se ha convocado en todos los centros de trabajo del Estado español.
Imagen de los sindicatos convocantes del paro y manifestaciones para el próximo 15 de octubre. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sindikatuek hiru orduko lanuztea eta manifestazioak deitu dituzte euskal hiriburuetan Gazako genozidioa salatzeko
author image

EITB

Última actualización

El paro convocado por los sindicatos el próximo día 15 de octubre en protesta por el genocidio de Israel en Gaza y para exigir a las empresas y gobiernos que rompan relaciones con el estado judío se desarrollará durante tres horas e incluirá manifestaciones en las capitales vascas.

El horario de referencia será de 11:00 a 14:00 horas, aunque la representación sindical de cada empresa podrá adaptarse a los diferentes turnos y tipos de jornada.

Las centrales LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE e HIRU han informado conjuntamente este miércoles en conferencia de prensa sobre estas movilizaciones, que también se han convocado en todos los centros de trabajo del Estado español.

El sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, finalmente ha convocado el mismo día, aunque en un principio planteó a LAB "paros en otras fechas al margen del sindicalismo español".

En la comparecencia ante los medios, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha mantenido que el genocidio que sufre la población de Gaza requiere una respuesta "lo más amplia posible por parte de los convocantes", y ha avanzado que se están planteando salir a la calle con pancartas sin siglas "para que todos los asistentes se sientan cómodos".

Las manifestaciones se celebrarán a las 12:30 horas y partirán del Sagrado Corazón (Bilbao); Boulevard (San Sebastián); Plaza de la Virgen Blanca (Vitoria) y Golem (Pamplona).

En el comunicado leído por los sindicatos se insta a patronal e instituciones locales e internacionales a que rompan "toda relación comercial" con Israel y demandan también la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

También reivindican una solución "integral" que "acabe con la ocupación y la colonización de Palestina, y garantice el derecho de su población a vivir en libertad". 

Palestina Sindicato LAB Sociedad Economía Sindicato Ela Israel Sindicatos Comunidad Autonóma Vasca Navarra

Más noticias sobre economía

CAF lanuztea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trabajadores de CAF paran durante una hora para denunciar la postura de la dirección sobre el tranvía de Jerusalén

Los trabajadores que han secundado el paro de una hora se han concentrado frente a las oficinas centrales de CAF.  El Comité de Empresa ha denunciado el "cinismo" de la empresa con respecto a su postura sobre el proyecto del tranvía Jerusalén y ha acusado a la dirección de buscar "blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU" y de "asumir las tesis" de Israel.
vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Publicado el índice de precios de referencia de Gipuzkoa que permitirá limitar los alquileres desde este miércoles

Los municipios afectados son San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia. Para determinar la renta mensual, será necesario introducir datos como la referencia catastral o dirección del inmueble, el certificado energético, la planta y el estado de conservación. Con ello se obtendrá una horquilla objetiva de precios de alquiler aplicable al inmueble en cuestión.
Cargar más