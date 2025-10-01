Mobilizazioa
Sindikatuek hiru orduko lanuztea eta manifestazioak deitu dituzte euskal hiriburuetan Gazako genozidioa salatzeko

Urriaren 15ean egingo duten lanuztearen berri eman dute LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE eta HIRU sindikatuek. Lanuztea eta manifestazioak ere deituta daude Espainiar Estatuko lantoki guztietan. 

Las centrales LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE e HIRU han informado de este paro, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, y que también se ha convocado en todos los centros de trabajo del Estado español.
Datorren urriaren 15erako lanuztea eta manifestazioak deitu dituzten sindikatuen irudia. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko eta Israelekiko harremanak eten ditzaten eskatzeko hiru orduko lanuztea eta euskal hiriburuetan manifestazioak deitu dituzte datorren urriaren 15erako euskal sindikatuek. 

Lanuzteak 11:00etatik 14:00etara izango da, baina enpresa bakoitzeko ordezkaritza sindikala txandetara eta lanaldi motetara egokitu ahal izango da.

LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE eta HIRU sindikatuek elkarrekin eman dute mobilizazioen berri asteazken honetan, prentsaurreko batean.

Azkenean, ELAk egun berean deitu du deialdia, hasiera batean "beste data batzuetan lanuzteak egitea" proposatu bazuen ere, "Espainiako sindikalismoa alde batera utzita".

Hedabideen aurrean egindako agerraldian Garbiñe Aranburu LABeko koordinatzaile nagusiak esan duenez, Gazako biztanleek pairatzen duten genozidioak "ahalik eta erantzun zabalena" behar du, eta aurreratu du siglarik gabeko pankartekin kalera ateratzea proposatuko dutela, "bertaratutako guztiak eroso senti daitezen".

Manifestazioak 12:30ean izango dira, eta Jesusen Bihotzatik (Bilbo), Boulevardetik (Donostia), Andre Maria Zuriaren plazatik (Gasteiz) eta Golemetik (Iruñea) abiatuko dira.

Sindikatuek irakurritako oharrean, patronalari eta tokiko eta nazioarteko erakundeei eskatu diete Israelekin "merkataritza harreman oro" eten dezatela, eta Europar Batasunaren eta Israelen arteko elkartze akordioa bertan behera uztea ere eskatu dute.

Era berean, konponbide "integrala" aldarrikatu dute, "Palestinaren okupazioarekin eta kolonizazioarekin amaitzeko, eta herritarrek askatasunean bizitzeko duten eskubidea bermatzeko". 

