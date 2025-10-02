Conflicto laboral
“Avances importantes” en la reunión entre los jardineros de Vitoria y la empresa Enviser

Ambas partes han mantenido este jueves una larga reunión en el Preco de la que han salido esperanzados. La parte sindical se ha de reunir en asamblea y la empresa realizará las consultas necesarias, para poder llegar a un acuerdo en la próxima reunión.
Una de las movilizaciones realizadas por los jardineros de Vitoria-Gasteiz durante estos meses. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gasteizko lorezainek eta Enviser enpresak jarrerak hurbildu dituzte azken bileran
Agencias | EITB

La representación sindical de los jardineros de Vitoria-Gasteiz y la empresa Enviser han mantenido una nueva reunión este jueves, logrando un “acercamiento importante” de posturas, que podría materializarse en un acuerdo en el próximo encuentro que está previsto para el lunes, 6 de octubre.

Los empleados de Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de la capital alavesa para el mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes de la ciudad, comenzaron una huelga el 26 de marzo, en demanda de mejoras de sus condiciones laborales y salariales.

El pasado martes se celebró una reunión en el Preco, donde los sindicatos presentaron una nueva oferta y la empresa no se cerró ante la misma. Tras la reunión mantenida este jueves, el representante de ESK Iñigo López de Arroyabe ha afirmado que se han producido "avances importantes" y que hay "probabilidades" de que pueda cerrarse un acuerdo próximamente.

Por el momento, la parte sindical se ha de reunir en asamblea con los trabajadores y la empresa ha de realizar sus consultas.

