Gasteizko lorezainak eta Enviser enpresa, akordioa lortzeko bidean

Bilera luzea izan dute ostegun honetan Precon, eta itxaropentsu irten dira. Langileak batzartuko dira eta enpresak dagozkion kontsultak egingo ditu, hurrengo bileran akordioa ixteko helburuarekin.

Gasteizko lorezainek hilabete hauetan egindako mobilizazioetako bat. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko lorezainen eta Enviser enpresaren ordezkariek bilera izan dute ostegun honetan Precon, eta “aurrera nabarmen” egin dutela adierazi dute. Hurrengo astelehenerako deitu duten bileran akordioa ixteko "aukerak" daudela adierazi dute.

Gasteizko lorategiak, parkeak eta berdeguneak zaintzeko azpikontratatuta dauden Enviser enpresako langileek martxoaren 26an hasi zuten greba, lan-baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzeko.

Joan zen asteartean Precon izandako bileran proposamen berri bat aurkeztu zuten langileen ordezkariek eta enpresaren ordezkariek ez zuten baztertu. Ondoren, ostegun honetan egindako bileran “aurrera nabarmen” egin dela adierazi du ESK sindikatuko Iñigo Lopez de Arroyabek eta hurrengo egunetan akordio bat ixteko “aukerak” badaudela jakinarazi du.

Momentuz, sindikatuek batzarrak egin behar dituzte langileekin, esku artean dauzkaten aukerak azaltzeko. Enpresak ere adierazi du kontsultak egin behar dituela.

Urriaren 6an, astelehenean, goizeko 09:30ean dute hurrengo hitzordua.

