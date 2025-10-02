El paro baja un 2,02 % en la CAV y un 0,04 % en Navarra en septiembre respecto al mes anterior
En comparación con septiembre del pasado año el desempleo ha descendido en 1027 personas (0,95 %) en la CAV, y en 1232 personas (4,16 %) en Navarra. La Seguridad Social ha ganado 11 475 afiliados en Euskadi en septiembre, mientras que hay 719 personas menos inscritas en la Seguridad Social en Navarra.
El paro registrado en Euskadi ha bajado en 2200 personas en septiembre con respecto a agosto, un 2,02 %, mientras que en Navarra el descenso ha sido del 0,04 % (10 personas), según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Respecto a septiembre del pasado año el desempleo ha descendido en 1027 personas (0,95 %) en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y un 4,16 %, que representa 1232 desempleados menos, en Navarra.
En la CAV, Gipuzkoa es el territorio que ha registrado una mayor bajada porcentual, un 3,43 %, al contabilizar 1006 personas desempleadas menos; en Bizkaia el descenso se ha situado en el 1,81 %, con 1110 personas menos apuntadas a las listas de Lanbide, y en Álava se han registrado 84 parados menos (-0,46 %).
Si la comparativa se hace con septiembre de 2024, el paro ha descendido en 1072 demandantes en Bizkaia (1,75 %), y en 117 en Gipuzkoa (0,41 %). Por el contrario en Álava ha subido en 162 personas (0,89 %).
En el conjunto del Estado español el desempleo ha descendido en 4846 personas (0,20 %) hasta los 2 421 665, mientras en relación al mismo mes de 2024 hay 153 620 parados menos (5,97 %).
La Seguridad Social gana afiliados en Euskadi y pierde en Navarra
La Seguridad Social ganó en septiembre en Euskadi 11 475 afiliados con respecto al mes de agosto, mes en el que hubo una bajada de 16 505 cotizantes, y se mantiene por encima del millón de afiliados, en concreto en 1 018 270.
El número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra ha descendido en septiembre en 719, un 0,23 %, respecto al mes anterior lo que deja el total en 314 365.
En comparación con septiembre del año pasado, la subida ha sido del 1,06 % en Euskadi.
