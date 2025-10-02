DESEMPLEO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El paro baja un 2,02 % en la CAV y un 0,04 % en Navarra en septiembre respecto al mes anterior

En comparación con septiembre del pasado año el desempleo ha descendido en 1027 personas (0,95 %) en la CAV, y en 1232 personas (4,16 %) en Navarra. La Seguridad Social ha ganado 11 475 afiliados en Euskadi en septiembre, mientras que hay 719 personas menos inscritas en la Seguridad Social en Navarra. 

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Una oficina de Lanbide. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Langabezia tasa % 2,02 jaitsi da EAEn eta % 0,4 Nafarroan, irailean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El paro registrado en Euskadi ha bajado en 2200 personas en septiembre con respecto a agosto, un 2,02 %, mientras que en Navarra el descenso ha sido del 0,04 % (10 personas), según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Respecto a septiembre del pasado año el desempleo ha descendido en 1027 personas (0,95 %) en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y un 4,16 %, que representa 1232 desempleados menos, en Navarra. 

En la CAV, Gipuzkoa es el territorio que ha registrado una mayor bajada porcentual, un 3,43 %, al contabilizar 1006 personas desempleadas menos; en Bizkaia el descenso se ha situado en el 1,81 %, con 1110 personas menos apuntadas a las listas de Lanbide, y en Álava se han registrado 84 parados menos (-0,46 %).

Si la comparativa se hace con septiembre de 2024, el paro ha descendido en 1072 demandantes en Bizkaia (1,75 %), y en 117 en Gipuzkoa (0,41 %). Por el contrario en Álava ha subido en 162 personas (0,89 %).

En el conjunto del Estado español el desempleo ha descendido en 4846 personas (0,20 %) hasta los 2 421 665, mientras en relación al mismo mes de 2024 hay 153 620 parados menos (5,97 %).

La Seguridad Social gana afiliados en Euskadi y pierde en Navarra

La Seguridad Social ganó en septiembre en Euskadi 11 475 afiliados con respecto al mes de agosto, mes en el que hubo una bajada de 16 505 cotizantes, y se mantiene por encima del millón de afiliados, en concreto en 1 018 270.

El número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra ha descendido en septiembre en 719, un 0,23 %, respecto al mes anterior lo que deja el total en 314 365.

En comparación con septiembre del año pasado, la subida ha sido del 1,06 % en Euskadi. 

Paro Trabajo Comunidad Autonóma Vasca Navarra Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Economía

Más noticias sobre economía

CAF lanuztea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trabajadores de CAF paran durante una hora para denunciar la postura de la dirección sobre el tranvía de Jerusalén

Los trabajadores que han secundado el paro de una hora se han concentrado frente a las oficinas centrales de CAF.  El Comité de Empresa ha denunciado el "cinismo" de la empresa con respecto a su postura sobre el proyecto del tranvía Jerusalén y ha acusado a la dirección de buscar "blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU" y de "asumir las tesis" de Israel.
vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Publicado el índice de precios de referencia de Gipuzkoa que permitirá limitar los alquileres desde este miércoles

Los municipios afectados son San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia. Para determinar la renta mensual, será necesario introducir datos como la referencia catastral o dirección del inmueble, el certificado energético, la planta y el estado de conservación. Con ello se obtendrá una horquilla objetiva de precios de alquiler aplicable al inmueble en cuestión.
Cargar más